ЛК. Из десяти рейтинговых команд подвисли три – их вылет может помочь украинским клубам

Первый квалификационный раунд Лиги конференций – это шестьдесят команд, разделенных на тридцать игровых пар. В каждом противостоянии – по два матча. Победители пар пройдут во второй квалификационный раунд Лиги конференций (основной путь), проигравшие попрощаются с еврокубками.

Первые матчи состоялись неделю назад. Базовый день ответных матчей – четырнадцатое июля. Один матч состоялся раньше.

На этой стадии турнира не представлены конкуренты Украины в Таблице коэффициентов, однако есть десять команд, которые в рейтинге клубов стоят выше "Ворсклы" и "Днепра-1" (третья команда УПЛ переместится в Лигу конференций, если проиграет в раунде плей-офф Лиги Европы). Для перспектив наших клубов лучше, чтобы как можно больше высокорейтинговых клубов вылетели в квалификации. Из десяти интересующих нас команд (ниже выделены жирным) первые матчи не выиграли три: "Динамо" (Тбилиси), "Фола Эш" и "Олимпия". Еще три команды одержали лишь минимальные победы – ДАК, "Алашкерт" и "Флора". Четыре высокорейтинговых представителя первого квалификационного раунда Лиги конференций в первых матчах одержали уверенные победы (с разницей в два мяча).

"Арарат" (Армения) 18:00 " Шкендия" (Северная Македония) (первый матч – 0:2);

" (первый матч – 0:2); СИК (Финляндия) 19:00 "Флора" (Эстония) (первый матч – 0:1);

(первый матч – 0:1); "Пайде" (Эстония) 19:00 "Динамо" (Тбилиси, Грузия) (первый матч – 3:2);

(первый матч – 3:2); "Дила" (Грузия) 20:00 КуПС (Финляндия) (первый матч – 0:2);

(первый матч – 0:2); "Рига" (Латвия) 20:00 "Дерри Сити" (Северная Ирландия) (первый матч – 2:0);

"Дерри Сити" (Северная Ирландия) (первый матч – 2:0); "Дифферданж" (Люксембург) 20:30 "Олимпия" (Словения) (первый матч – 1:1);

(первый матч – 1:1); "Хамрун Спартанс" (Мальта) 21:00 "Алашкерт" (Армения) (первый матч – 0:1);

(первый матч – 0:1); "Ллапи" (Косово) 21:00 "Будучность" (Черногория) (первый матч – 0:2);

(первый матч – 0:2); "Тре-Фиори" (Сан-Марино) 21:45 "Фола Эш" (Люксембург) (первый матч – 1:0);

(первый матч – 1:0); "Клифтонвилл" (Северная Ирландия) 22:00 ДАК (Словакия) (первый матч – 1:2).

Сразу через неделю состоятся первые матчи второго квалификационного раунда. В еврокубках больше не действует правило выездного гола.

Все матчи раунда:

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