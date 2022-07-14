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Бруно’с Мэгпайс: От барной стойки до еврокубков за девять лет

Лига конференций
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Удивительная история команды из Гибралтара 

Бруно’с Мэгпайс: От барной стойки до еврокубков за девять лет

Фото: facebook.com/BrunosMagpies/Автор - невідомий

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Футбола становится очень много. Мы часто слышим это утверждение от тренеров, футболистов, болельщиков. И действительно футбольный календарь перенасыщен матчами и часто за всеми интересными событиями в разгар сезона уследить крайне сложно. Что уж говорить о малоинтересных событиях.

Как, например, матчи Лиги конференций.

Запуск нового турнира от УЕФА в прошлом сезоне вызвал мало энтузиазма в широкой болельщицкой среде. О Лиге конференций даже не знали его потенциальные участники. Заняв третье место в группе Лиги Европы, главный тренер “Лестер” Брендан Роджерс был удивлен, узнав от журналистов, что его команда продолжает участие в еврокубках, отправляясь в третий по рангу турнир.

Но при создании нового соревнования в УЕФА понимали, что Лига конференций никогда не приблизится к популярности Лиги чемпионов. У этого турнира другие задачи. Матчи и события Лиги чемпионов входят в золотой фонд мировой истории футбола. Лига конференций – это локальные драмы и истории.

Победа “Ромы” в Лиге конференций в прошлом сезоне не была обыденностью для фанов римской команды – наоборот это был большой праздник и триумф.

Но интересные события в Лиге конференций происходят и на самых ранних стадиях, в первом квалификационном раунде.

Луи Перри было 18, когда он решил переехать в Гибралтар к своим родственникам. Они владели баром под названием Bruno's. В своем родном Портсмуте Перри играл в футбол на любительском уровне, но в Гибралтаре он, и другие британские экспаты, не имели возможности заниматься своим хобби на регулярной основе. Тогда Перри решил основать команду и назвать ее “Bruno's”, по имени паба, который был своеобразным “офисом” команды. Через девять лет команда Перри пробилась в еврокубки и выиграла свой первый матч, переиграв в прошлый четверг североирландский “Крузейдерс”.

Когда Перри создавал свой клуб, Гибралтар еще не был членом УЕФА. Чтобы создать новую команду нужно было заплатить 500 фунтов местной федерации. Просмотр потенциальных новичков проходил на пляже в Испании. Премиальные – несколько пинт пива в пабе Bruno's. В таком виде команда присоединилась к гибралтарской второй лиге. Тренировать новую команду принялся Мик Эмблетон, приятель Перри по пабу. Эмблетон – фанат клуба “Ньюкасл”, поэтому в названии их гибралтарской команды появилась приставка “Мэгпайс” ("сороки").

“Бруно’с Мэгпайс” недолго выполнял свою функцию пабной команды для британских эмигрантов. Футбол в Гибралтаре менялся. Местную федерацию приняли в УЕФА, начался процесс профессионализации гибралтарского футбола. Перри перестал играть из-за травмы колена, Эмблетон больше не мог заниматься тренерством. Однако основатели “Бруно’с Мэгпайс” были намерены дальше развивать свое детище.

Основной деятельностью Перри была работа в агентстве недвижимости Chestertons и через него основатель “Бруно’с Мэгпайс” познакомился с Хейгом Унджяном, бронзовым призером чемпионата Европы-1971 по фигурному катанию. Унджян известен тем, что в свое время вместе с Элтоном Джоном входил в совет директоров “Уотфорда”.

“Я знал о прошлом Унджяна в футболе и поинтересовался его желанием вернуться в игру. Я рассказал ему о плюсах и минусах гибралтарского футбола. Его заинтересовало это небольшое приключение и он согласился стать миноритарным акционером и со-председателем нашего клуба”, – рассказывает Перри RTÉ Sport.

Так у “Бруно’с Мэгпайс” появилась возможность подписывать из Великобритании футболистов с профессиональным прошлым или воспитанников больших клубов, которые не смогли пробиться в основную команду.

Клуб развивался, через несколько сезонов он смог пробиться в высший дивизион, у него появились легионеры из Бразилии, Мексики, Аргентины, Канады. Но за него играют и местные жители, совмещая футбол с профессиями клерков, бухгалтеров, пограничников.

Сезон 2021/22 был наиболее успешным в короткой истории “Бруно’с Мэгпайс”. Команда заняла четвертое место в местной лиге и вышла в финал Кубка Гибралтара, проиграв 2:1 местному гегемону “Линкольн Ред Импс”.

Однако несмотря на свои недавние спортивные достижения “Бруно’с Мэгпайс” прежде всего остается командой друзей из паба. После каждого матча футболисты и болельщики клуба продолжают собираться в Bruno's, где за несколькими пинтами пива обсуждают результат и детали игры.

“Это фантастически случайная история, это просто невероятно. Лига конференций – это совсем другое измерение. В этом сложно поверить, что команда, созданная мной и Миком несколько лет назад в пабе, играет в еврокубках. Если каким-то образом мы выйдем в следующий раунд, то отправимся в Швейцарию на матч с “Базелем”. Это просто безумие”.

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