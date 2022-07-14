Бруно’с Мэгпайс: От барной стойки до еврокубков за девять лет

Футбола становится очень много. Мы часто слышим это утверждение от тренеров, футболистов, болельщиков. И действительно футбольный календарь перенасыщен матчами и часто за всеми интересными событиями в разгар сезона уследить крайне сложно. Что уж говорить о малоинтересных событиях.

Как, например, матчи Лиги конференций.

Запуск нового турнира от УЕФА в прошлом сезоне вызвал мало энтузиазма в широкой болельщицкой среде. О Лиге конференций даже не знали его потенциальные участники. Заняв третье место в группе Лиги Европы, главный тренер “Лестер” Брендан Роджерс был удивлен, узнав от журналистов, что его команда продолжает участие в еврокубках, отправляясь в третий по рангу турнир.

Но при создании нового соревнования в УЕФА понимали, что Лига конференций никогда не приблизится к популярности Лиги чемпионов. У этого турнира другие задачи. Матчи и события Лиги чемпионов входят в золотой фонд мировой истории футбола. Лига конференций – это локальные драмы и истории.

Победа “Ромы” в Лиге конференций в прошлом сезоне не была обыденностью для фанов римской команды – наоборот это был большой праздник и триумф .

Но интересные события в Лиге конференций происходят и на самых ранних стадиях, в первом квалификационном раунде.

Луи Перри было 18, когда он решил переехать в Гибралтар к своим родственникам. Они владели баром под названием Bruno's. В своем родном Портсмуте Перри играл в футбол на любительском уровне, но в Гибралтаре он, и другие британские экспаты, не имели возможности заниматься своим хобби на регулярной основе. Тогда Перри решил основать команду и назвать ее “Bruno's”, по имени паба, который был своеобразным “офисом” команды. Через девять лет команда Перри пробилась в еврокубки и выиграла свой первый матч, переиграв в прошлый четверг североирландский “Крузейдерс” .

Когда Перри создавал свой клуб, Гибралтар еще не был членом УЕФА. Чтобы создать новую команду нужно было заплатить 500 фунтов местной федерации. Просмотр потенциальных новичков проходил на пляже в Испании. Премиальные – несколько пинт пива в пабе Bruno's. В таком виде команда присоединилась к гибралтарской второй лиге. Тренировать новую команду принялся Мик Эмблетон, приятель Перри по пабу. Эмблетон – фанат клуба “Ньюкасл”, поэтому в названии их гибралтарской команды появилась приставка “Мэгпайс” ("сороки").

“Бруно’с Мэгпайс” недолго выполнял свою функцию пабной команды для британских эмигрантов. Футбол в Гибралтаре менялся. Местную федерацию приняли в УЕФА, начался процесс профессионализации гибралтарского футбола. Перри перестал играть из-за травмы колена, Эмблетон больше не мог заниматься тренерством. Однако основатели “Бруно’с Мэгпайс” были намерены дальше развивать свое детище.

Основной деятельностью Перри была работа в агентстве недвижимости Chestertons и через него основатель “Бруно’с Мэгпайс” познакомился с Хейгом Унджяном, бронзовым призером чемпионата Европы-1971 по фигурному катанию. Унджян известен тем, что в свое время вместе с Элтоном Джоном входил в совет директоров “Уотфорда”.

“Я знал о прошлом Унджяна в футболе и поинтересовался его желанием вернуться в игру. Я рассказал ему о плюсах и минусах гибралтарского футбола. Его заинтересовало это небольшое приключение и он согласился стать миноритарным акционером и со-председателем нашего клуба”, – рассказывает Перри RTÉ Sport.

Так у “Бруно’с Мэгпайс” появилась возможность подписывать из Великобритании футболистов с профессиональным прошлым или воспитанников больших клубов, которые не смогли пробиться в основную команду.

Клуб развивался, через несколько сезонов он смог пробиться в высший дивизион, у него появились легионеры из Бразилии, Мексики, Аргентины, Канады. Но за него играют и местные жители, совмещая футбол с профессиями клерков, бухгалтеров, пограничников.

Сезон 2021/22 был наиболее успешным в короткой истории “Бруно’с Мэгпайс”. Команда заняла четвертое место в местной лиге и вышла в финал Кубка Гибралтара, проиграв 2:1 местному гегемону “Линкольн Ред Импс”.

Однако несмотря на свои недавние спортивные достижения “Бруно’с Мэгпайс” прежде всего остается командой друзей из паба. После каждого матча футболисты и болельщики клуба продолжают собираться в Bruno's, где за несколькими пинтами пива обсуждают результат и детали игры.

“Это фантастически случайная история, это просто невероятно. Лига конференций – это совсем другое измерение. В этом сложно поверить, что команда, созданная мной и Миком несколько лет назад в пабе, играет в еврокубках. Если каким-то образом мы выйдем в следующий раунд, то отправимся в Швейцарию на матч с “Базелем”. Это просто безумие”.