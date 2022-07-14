  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. ЛК. Европа осталась без еврокубков, Лиепая совершила камбек
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛК. Европа осталась без еврокубков, Лиепая совершила камбек

Лига конференций
Обновлено
(1 голосов)

Сегодня проходят ответные игры первого раунда отбора

ЛК. Европа осталась без еврокубков, Лиепая совершила камбек

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В четверг завершается первый квалификационный раунд Лиги конференций. Вчера представитель Косово "Дрита" совершил камбек против финского "Интера" (3:0, общий счёт 3:1). Сегодня пройдут ещё 29 ответных поединков данного этапа. Победители пройдут в следующий этап отбора, проигравшие попрощаются с еврокубками на сезон 2022/23.

Лиепая (Латвия) – Гиляни (Косово) 3:1

Общий счёт 3:2

Голы: Карашаускас 49 (пен), Белакович 64, Додо 88 (пен) – Красники 51

"Гилани" не удалось развить успех первого матча, и в ответном поединке в Латвии "Лиепая" дожала своё. Исход решили сразу два пенальти, назначенных в ворота гостей. Таким образом "Дрита" осталась без компании соотечественников в следующем раунде, но не всё сразу – неделю назад "Гиляни" одержали вообще первую победу в еврокубках в собственной истории.

Европа (Гибралтар) – Викингур (Исландия) 1:2

Общий счёт 1:3

Голы: Санчес 73 – Ватнхамар 19, 45

Представитель 51-й европейской ассоциации тоже остался ни с чем. Как гибралтарцы не называли бы свой клуб, а Европы им в этом году не видать. Исландский "Викингур" повторно победил и вышел в следующий раунд. Минимальную победу команде из Рейкьявика принёс дубль Сёльви Ватнхамара в первом тайме.

Арарат Ереван (Армения) – Шкендия (Северная Македония) 2:2

Общий счёт 2:4

Голы: Малакян 49, 79 – Браво 2 (автогол), Гури 45+3

"Европа" осталась без еврокубков, а ереванскому "Арарату" высота первого квалификационного раунда тоже не далась. После 2:0 на выезде надежду армян на камбек разрушил автогол уже на второй минуте. Дубль Малакяна позволил избежать повторного поражения, но в сумме "Шкендия" заслуженно идёт дальше.

Академия Пандева (Северная Македония) – Лехия (Польша) 1:2

Общий счёт 2:6

Голы: Митровски 59 – Гайос 37, Петржак 82

Соотечественники из "Академии Пандева" компанию "Шкендии" тоже не составят. "Лехия" снова обыграла клуб Горана Пандева, но на этот раз поляки были менее строги к молодому клубу – 1:2.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Первый квалификационный раунд Лига конференций
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде