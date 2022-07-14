ЛК. Европа осталась без еврокубков, Лиепая совершила камбек

В четверг завершается первый квалификационный раунд Лиги конференций. Вчера представитель Косово "Дрита" совершил камбек против финского "Интера" (3:0, общий счёт 3:1). Сегодня пройдут ещё 29 ответных поединков данного этапа. Победители пройдут в следующий этап отбора, проигравшие попрощаются с еврокубками на сезон 2022/23.

Лиепая (Латвия) – Гиляни (Косово) 3:1

Общий счёт 3:2

Голы: Карашаускас 49 (пен), Белакович 64, Додо 88 (пен) – Красники 51

"Гилани" не удалось развить успех первого матча, и в ответном поединке в Латвии "Лиепая" дожала своё. Исход решили сразу два пенальти, назначенных в ворота гостей. Таким образом "Дрита" осталась без компании соотечественников в следующем раунде, но не всё сразу – неделю назад "Гиляни" одержали вообще первую победу в еврокубках в собственной истории.

Европа (Гибралтар) – Викингур (Исландия) 1:2

Общий счёт 1:3

Голы: Санчес 73 – Ватнхамар 19, 45

Представитель 51-й европейской ассоциации тоже остался ни с чем. Как гибралтарцы не называли бы свой клуб, а Европы им в этом году не видать. Исландский "Викингур" повторно победил и вышел в следующий раунд. Минимальную победу команде из Рейкьявика принёс дубль Сёльви Ватнхамара в первом тайме.

Арарат Ереван (Армения) – Шкендия (Северная Македония) 2:2

Общий счёт 2:4

Голы: Малакян 49, 79 – Браво 2 (автогол), Гури 45+3

"Европа" осталась без еврокубков, а ереванскому "Арарату" высота первого квалификационного раунда тоже не далась. После 2:0 на выезде надежду армян на камбек разрушил автогол уже на второй минуте. Дубль Малакяна позволил избежать повторного поражения, но в сумме "Шкендия" заслуженно идёт дальше.

Академия Пандева (Северная Македония) – Лехия (Польша) 1:2

Общий счёт 2:6

Голы: Митровски 59 – Гайос 37, Петржак 82

Соотечественники из "Академии Пандева" компанию "Шкендии" тоже не составят. "Лехия" снова обыграла клуб Горана Пандева, но на этот раз поляки были менее строги к молодому клубу – 1:2.