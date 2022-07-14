ЛК. Успех словенцев и ещё один проход мальтийцев

Лига конференций УЕФА

Первый отборочный этап, ответные матчи

"Дифферданж" (Люксембург) – "Олимпия" Любляна (Словения)

1:2, доп. время (первая игра – 1:1)

Голы: Бедуре 9 – Доффо 80, Милович 112

Удаление: Маазу 84 (хозяева)

"Дифферанж" длительное время вёл благодаря раннему голу Бедуре. Но в концовке люксембуржцев дожал фаворит – Доффо перевёл "Олимпию" в экстра-тайм, где они в большинстве замучили хозяев. 1:2. Любляна идёт дальше.

"Мура" (Словения) – "Сфынтул Георге" (Молдавия)

2:1 (первая игра – 2:1)

Голы: Петкович 46, Даку 81 – Свинаренко 77

"Мура" составит компанию "Олимпии" в следующем раунде. Команда из Мурска-Собота повторно переиграла молдавский "Сфынтул Георге" со счётом 2:1. Свинаренко ненадолго вернул интригу в противостояние голом на 77-й минуте, но вскоре Даку добил надежды гостей.

"Ньютаун" (Уэльс) – "Торсхавн" (Фареры) 2:1

2:1, пен 4:2 (первая игра – 0:1)

Голы: Кауэнс 35, Мвандве 45+1 – Петерсен 48

Второго фарерского чуда за вечер не случилось. "Торсхавн" имел минимальный перевес по итогам первой игры, но "Ньютаун" сумел ответить идентичной победой в основное время. В итоге всё решилось в серии пенальти, где валлийцы при родных трибунах добыли путёвку в следующий этап.

"Хамрун Спартанс" (Мальта) – "Алашкерт" (Армения)

4:1 (первая игра – 0:1)

Голы: Прга 55, Бьеличич 62, Торрес 72, Соареш 75 – Едигарян 48

А вот другое островное государство сегодня по-футбольному жжёт. "Хамрун Спартанс" разнесли армянский "Алашкерт" после минимального поражения в первой игре. Сумасшедший второй тайм с 4-мя голами – и у Мальты уже две путёвки во втором раунде.

"Лапи" (Косово)﻿﻿﻿﻿ – "Будучность" (Черногория)

2:2 (первая игра – 0:2)

Голы: Фирмино 45+1, Куртай 71 – Джуканович 23, 64

Гол двойника форварда "Ливерпуля" Алефа Фирмино не помог "Лапи" добыть победу. "Будучность" свела ответную игру к ничьей, и буднично прошла дальше. Спасибо дублю Джукановича.

"КР Рейкьявик" (Исландия) – "Погонь" (Польша)

1:0 (первая игра – 1:4)

Гол: Халльссон 44

И снова успех польских клубов. "Погонь" минимально проиграла в Исландии "КР Рейкьявику", но после разгрома в первой дуэли это уже значения не имело.

"Партизани" (Албания) – "Сабуртало" (Грузия)

0:1, пен 4:5 (первая игра 1:0)

Гол: Сихарулидзе 53

"Сабуртало" удалось добыть первую сегодняшнюю победу для Грузии в Лиге конференций. В гостевом матче с "Партизани" им удалось компенсировать минимальный дефицит после первой встречи, после чего "Сабуртало" героически выиграл в серии пенальти на чужом поле.

"Слайго Роверс" (Ирландия) – "Бала Таун" (Уэльс)

0:1, пен 4:3 (первая игра – 2:1)

Гол: Эдвардс 35

А вот "Слайго Роверс" хоть и упустил перевес после первой игры с "Бала Таун", но в итоге домашние трибуны всё же праздновали успех ирландцев в серии пенальти.

"Ларн" (Северная Ирландия) – "Сент-Джозефс" (Гибралтар)﻿﻿﻿

0:1 (первая игра – 0:0)

Гол: Валарино 79

Удаление: Рэндалл 78

Внезапный успех "Сент-Джозефс". Гибралтарцы на 180 минут так и не позволили "Ларну" забить, а сами наказали соперника голом со стандарта сразу после фола на красную карточку. Двойное наказание от Валарино.

"Тре Фиори" (Сан-Марино) – "Фола" (Люксембург)

3:1 (первая игра 1:0)

Голы: Го 31, Бурчиноски 45+1, 51 – Мендес 37

Битва карликов закончилась успехом клуба из самой слабой европейской ассоциации. "Тре Фиори" из Сан-Марино снова обыграл люксембуржскую "Фолу", и пробился во второй раунд.

"Искра" (Черногория) – "Лячи" (Албания)

0:1 (первая игра – 0:0)

Гол: Мазрекай 19

Ещё одна дуэль, в которой всё решил единственный точный удар. Лячи рано повёл благодаря голу Мазрекая, и свой перевес так и не упустил.

"Клифтонвилл" (Северная Ирландия) – ДАК-1904 (Словакия)

0:3 (первая игра – 1:2)

Голы: Веселовский 12, Крстович 65, 90 (пен)

"ДАК-1904" повторно одолел "Клифтонвилл". В гостях удалось даже убедительнее – разгром в три мяча. В этот вечер за всю Северную Ирландию отдувался другой клуб.

"Крузейдерс" (Северная Ирландия) – "Мэгпайс" (Гибралтар)

3:1 (первая игра 1:2)

Голы: Хитли 33, Винчестер 80, Бёрнс 90+3 – Кассиаро 38

И эти клубом был "Крузейдерс". К 80-й минуте хозяева уступали в один мяч по сумме двух встреч. Но выдали эпичную концовку с голами Винчестера и Бёрнса на третьей компенсированный, урвав билет в следующий этап.

"Брейдаблик" (Исландия) – СО "Санта-Колома" (Андорра)

4:1 (первая игра – 1:0)

Голы: Торвальдссон 46, Гюннлейгссон 50 (пен), Йомэн 64, Стейндорссон 67 – Леонес 30

Удаление: Португа 49 (гости)

"Брейдаблик" снова разобрался с "Санта-Коломой". Андорцы сравняли общий счёт до перерыва. Но это только разгневал исландцев. "Брейдаблик" начал второй тайм с гола в первой атаке, за которым последовало ещё три. Свою роль сыграло и удаление у гостей на 49-й минуте.