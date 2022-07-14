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Сформировались все пары второго квалификационного раунда Лиги конференций

Лига конференций
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Первые матчи уже через неделю

Сформировались все пары второго квалификационного раунда Лиги конференций

Фото - uefa.com / Автор невідомий

UA-Футбол
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Состоялись все матчи первого квалификационного раунда Лиги конференций. Это значит, что сформировались все пары второго раунда отбора. Среди участников будет и представитель Украины – "Ворскла" сыграет со шведским АИКом.

Основной путь:
  • Арис (Кипр) – Нефтчи (Азербайджан);
  • Гзира (Мальта) – Раднички (Сербия);
  • Сепси (Румыния) – Олимпия (Словения);
  • Викингур (Фарерские острова) – ДАК Дунайска Стреда (Словакия);
  • Петрокуб (Молдова) – Лачи (Албания);
  • Вележ (Босния и Герцеговина) – Хамрун Спартанс (Мальта);
  • Сен-Патрикс (Ирландия) – Мура (Словения);
  • Погонь (Польша) – Брондбю (Дания);
  • Сабуртало (Грузия) – Стяуа (Румыния);
  • Брейдаблик (Исландия) – Будучность (Черногория);
  • Б36 Торсхавн (Фарерские острова) – Тре-Фиори (Сан-Марино);
  • Арарат-Армения (Армения) – Пайде (Эстония);
  • Сент-Джозеф (Гибралтар) – Славия (Прага, Чехия);
  • Ружемберок (Словакия) – Рига (Латвия);
  • Тузла Сити (Босния и Герцеговина) – АЗ Алкмаар (Нидерланды);
  • Спартак (Трнава, Словакия) – Ньютаун (Вельс);
  • Мотервелл (Шотландия) – Слайго Роверс (Ирландия)
  • Базель (Швейцария) – Крузейдерс (Северная Ирландия);
  • КупС (Финляндия) – Милсами (Грузия);
  • Хапоэль (Беер-Шева, Израиль) – Динамо (Минск, Беларусь);
  • СИК (Финляндия) – Лиллестрем (Норвегия);
  • Зира (Азербайджан) – Маккаби (Тель-Авив, Израиль);
  • Копер (Словения) – Вадуц (Лихтенштейн);
  • АИК (Швеция) – Ворскла (Украина);
  • Гомель (Беларусь) – Арис (Греция);
  • Влазния (Албания) – Университетя Крайова (Румыния);
  • Кызылжар (Казахстан) – Осиек (Хорватия);
  • Расинг (Люксембург) – Чукарички (Сербия);
  • Вальмиера (Латвия) – Шкендия (Северная Македония);
  • Ботев (Болгария) – АПОЭЛ (Кипр);
  • Лиепайя (Латвия) – Янг Бйз (Швейцария);
  • Левски (Болгария) – ПАОК (Греция);
  • Ракув (Польша) – Астана (Казахстан);
  • Фехервар (Венгрия) – Габала (Азербайджан);
  • Македония ГП (Северная Македония) – ЦСКА (София, Болгария);
  • Кайрат (Казахстан) – Кишварда (Венгрия);
  • Рапид (Вена, Австрия) – Лехия (Гданьск, Польша);
  • Гимарайнш (Португалия) – Академия Пушкаша (Венгрия);
  • Башакшехир (Турция) – Нетания (Израиль);
  • БАТЭ (Беларусь) – Коньяспор (Турция);
  • Судува (Литва) – Виборг (Дания);
  • Мольде (Норвегия) – Эльфсборг (Швеция);
  • Антверпен (Бельгия) – Дрита (Косово);
  • Риека (Хорватия) – Юргорден (Швеция);
  • Спарта (Прага, Чехия) – Викинг (Норвегия);

Путь чемпионов:

  • Сутьеска (Черногория) – КІ Клаксвик (Фарерские острова);
  • Хибернианс (Мальта) – Левадия (Эстония);
  • Тирана (Албания) – Зрински (Босния и Герцеговина);
  • Лех (Польша) – Динамо (Батуми, Грузия);
  • ЧФР Клуж (Румыния) – Интер Клуб Эскальдес (Андорра);
  • Тобол (Казахстан) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар);
  • Ла-Фиорита (Сан-Марино) – Балкани (Косово);
  • Викингур (Исландия) – Нью-Сейнтс (Уэльс).

Матчи запланированы на 21-е и 28 июля 2022-го года.

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В статье: Второй квалификационный раунд Лига конференций
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