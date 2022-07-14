Сформировались все пары второго квалификационного раунда Лиги конференций

Состоялись все матчи первого квалификационного раунда Лиги конференций. Это значит, что сформировались все пары второго раунда отбора. Среди участников будет и представитель Украины – "Ворскла" сыграет со шведским АИКом.

Основной путь:

Арис (Кипр) – Нефтчи (Азербайджан);

Гзира (Мальта) – Раднички (Сербия);

Сепси (Румыния) – Олимпия (Словения);

Викингур (Фарерские острова) – ДАК Дунайска Стреда (Словакия);

Петрокуб (Молдова) – Лачи (Албания);

Вележ (Босния и Герцеговина) – Хамрун Спартанс (Мальта);

Сен-Патрикс (Ирландия) – Мура (Словения);

Погонь (Польша) – Брондбю (Дания);

Сабуртало (Грузия) – Стяуа (Румыния);

Брейдаблик (Исландия) – Будучность (Черногория);

Б36 Торсхавн (Фарерские острова) – Тре-Фиори (Сан-Марино);

Арарат-Армения (Армения) – Пайде (Эстония);

Сент-Джозеф (Гибралтар) – Славия (Прага, Чехия);

Ружемберок (Словакия) – Рига (Латвия);

Тузла Сити (Босния и Герцеговина) – АЗ Алкмаар (Нидерланды);

Спартак (Трнава, Словакия) – Ньютаун (Вельс);

Мотервелл (Шотландия) – Слайго Роверс (Ирландия)

Базель (Швейцария) – Крузейдерс (Северная Ирландия);

КупС (Финляндия) – Милсами (Грузия);

Хапоэль (Беер-Шева, Израиль) – Динамо (Минск, Беларусь);

СИК (Финляндия) – Лиллестрем (Норвегия);

Зира (Азербайджан) – Маккаби (Тель-Авив, Израиль);

Копер (Словения) – Вадуц (Лихтенштейн);

АИК (Швеция) – Ворскла (Украина);

Гомель (Беларусь) – Арис (Греция);

Влазния (Албания) – Университетя Крайова (Румыния);

Кызылжар (Казахстан) – Осиек (Хорватия);

Расинг (Люксембург) – Чукарички (Сербия);

Вальмиера (Латвия) – Шкендия (Северная Македония);

Ботев (Болгария) – АПОЭЛ (Кипр);

Лиепайя (Латвия) – Янг Бйз (Швейцария);

Левски (Болгария) – ПАОК (Греция);

Ракув (Польша) – Астана (Казахстан);

Фехервар (Венгрия) – Габала (Азербайджан);

Македония ГП (Северная Македония) – ЦСКА (София, Болгария);

Кайрат (Казахстан) – Кишварда (Венгрия);

Рапид (Вена, Австрия) – Лехия (Гданьск, Польша);

Гимарайнш (Португалия) – Академия Пушкаша (Венгрия);

Башакшехир (Турция) – Нетания (Израиль);

БАТЭ (Беларусь) – Коньяспор (Турция);

Судува (Литва) – Виборг (Дания);

Мольде (Норвегия) – Эльфсборг (Швеция);

Антверпен (Бельгия) – Дрита (Косово);

Риека (Хорватия) – Юргорден (Швеция);

Спарта (Прага, Чехия) – Викинг (Норвегия);

Путь чемпионов:

Сутьеска (Черногория) – КІ Клаксвик (Фарерские острова);

Хибернианс (Мальта) – Левадия (Эстония);

Тирана (Албания) – Зрински (Босния и Герцеговина);

Лех (Польша) – Динамо (Батуми, Грузия);

ЧФР Клуж (Румыния) – Интер Клуб Эскальдес (Андорра);

Тобол (Казахстан) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар);

Ла-Фиорита (Сан-Марино) – Балкани (Косово);

Викингур (Исландия) – Нью-Сейнтс (Уэльс).

Матчи запланированы на 21-е и 28 июля 2022-го года.