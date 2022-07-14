Лига конференций
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Сформировались все пары второго квалификационного раунда Лиги конференций
Первые матчи уже через неделю
Фото - uefa.com / Автор невідомий
Состоялись все матчи первого квалификационного раунда Лиги конференций. Это значит, что сформировались все пары второго раунда отбора. Среди участников будет и представитель Украины – "Ворскла" сыграет со шведским АИКом.
Основной путь:
- Арис (Кипр) – Нефтчи (Азербайджан);
- Гзира (Мальта) – Раднички (Сербия);
- Сепси (Румыния) – Олимпия (Словения);
- Викингур (Фарерские острова) – ДАК Дунайска Стреда (Словакия);
- Петрокуб (Молдова) – Лачи (Албания);
- Вележ (Босния и Герцеговина) – Хамрун Спартанс (Мальта);
- Сен-Патрикс (Ирландия) – Мура (Словения);
- Погонь (Польша) – Брондбю (Дания);
- Сабуртало (Грузия) – Стяуа (Румыния);
- Брейдаблик (Исландия) – Будучность (Черногория);
- Б36 Торсхавн (Фарерские острова) – Тре-Фиори (Сан-Марино);
- Арарат-Армения (Армения) – Пайде (Эстония);
- Сент-Джозеф (Гибралтар) – Славия (Прага, Чехия);
- Ружемберок (Словакия) – Рига (Латвия);
- Тузла Сити (Босния и Герцеговина) – АЗ Алкмаар (Нидерланды);
- Спартак (Трнава, Словакия) – Ньютаун (Вельс);
- Мотервелл (Шотландия) – Слайго Роверс (Ирландия)
- Базель (Швейцария) – Крузейдерс (Северная Ирландия);
- КупС (Финляндия) – Милсами (Грузия);
- Хапоэль (Беер-Шева, Израиль) – Динамо (Минск, Беларусь);
- СИК (Финляндия) – Лиллестрем (Норвегия);
- Зира (Азербайджан) – Маккаби (Тель-Авив, Израиль);
- Копер (Словения) – Вадуц (Лихтенштейн);
- АИК (Швеция) – Ворскла (Украина);
- Гомель (Беларусь) – Арис (Греция);
- Влазния (Албания) – Университетя Крайова (Румыния);
- Кызылжар (Казахстан) – Осиек (Хорватия);
- Расинг (Люксембург) – Чукарички (Сербия);
- Вальмиера (Латвия) – Шкендия (Северная Македония);
- Ботев (Болгария) – АПОЭЛ (Кипр);
- Лиепайя (Латвия) – Янг Бйз (Швейцария);
- Левски (Болгария) – ПАОК (Греция);
- Ракув (Польша) – Астана (Казахстан);
- Фехервар (Венгрия) – Габала (Азербайджан);
- Македония ГП (Северная Македония) – ЦСКА (София, Болгария);
- Кайрат (Казахстан) – Кишварда (Венгрия);
- Рапид (Вена, Австрия) – Лехия (Гданьск, Польша);
- Гимарайнш (Португалия) – Академия Пушкаша (Венгрия);
- Башакшехир (Турция) – Нетания (Израиль);
- БАТЭ (Беларусь) – Коньяспор (Турция);
- Судува (Литва) – Виборг (Дания);
- Мольде (Норвегия) – Эльфсборг (Швеция);
- Антверпен (Бельгия) – Дрита (Косово);
- Риека (Хорватия) – Юргорден (Швеция);
- Спарта (Прага, Чехия) – Викинг (Норвегия);
Путь чемпионов:
- Сутьеска (Черногория) – КІ Клаксвик (Фарерские острова);
- Хибернианс (Мальта) – Левадия (Эстония);
- Тирана (Албания) – Зрински (Босния и Герцеговина);
- Лех (Польша) – Динамо (Батуми, Грузия);
- ЧФР Клуж (Румыния) – Интер Клуб Эскальдес (Андорра);
- Тобол (Казахстан) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар);
- Ла-Фиорита (Сан-Марино) – Балкани (Косово);
- Викингур (Исландия) – Нью-Сейнтс (Уэльс).
Матчи запланированы на 21-е и 28 июля 2022-го года.
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