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В понедельник Заря узнает первого соперника в евросезоне. В списке прошлогодний обидчик Ворсклы
А вот представителей топ-чемпионатов среди потенциальных соперников нет
Фото: ФК Зоря / Автор невідомий
В понедельник, 18-го июля 2022-го года, состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Среди прочих в ней примет участие четвертая команда УПЛ луганская "Заря".
Благодаря высокому личному рейтингу "Заря" попала в список сеяных команд. Так что её соперником будет команда с более низким рейтингом. В списке потенциальных оппонентов – 25 команд.
- Брондбю (Дания) / Погонь (Польша);
- Спартак (Трнава, Словакия) / Ньютаун (Уэльс);
- Рига (Латвия) / Ружомберок (Словакия);
- Кайрат (Казахстан) / Кишварда (Венгрия);
- Осиек (Хорватия) / Кызылжар (Казахстан);
- Олимпия (Словения) / Сепси (Румыния);
- КуПС (Финляндия) / Милсами (Молдова);
- Университет Крайова (Румыния) / Влажния (Албания);
- Мотервелл (Шотландия) / Слайго Роверс (Ирландия);
- Нефтчи (Азербайджан) / Арис (Кипр);
- Будучность (Черногория) / Брейдаблик (Исландия);
- Чукарочки (Сербия) / Расинг (Люксембург);
- Раднички (Сербия) / Гзира (Мальта);
- ДАК Дунайска Стреда (Словакия) / Викингур (Фарерские острова);
- Вадуц (Лихтенштейн) / Копер (Словения);
- Лачи (Албания) / Петрокуб (Молдова);
- Мура (Словения) / Сент-Патрикс (Ирландия);
- Лиллестрем (Норвегия) / СИК (Финляндия);
- Арарат-Армения (Армения) /П айде (Эстония);
- Б36 Торсхавн (Фарерские острова) / Тре-Фиори (Сан-Марино);
- Вележ (Босния и Герцеговина) / Хамрун Спартанс (Мальта).
- Лугано (Швейцария);
- Хайдук (Хорватия);
- Данди Юнайтед (Шотландия);
- Панатинайкос (Греция).
Отметим, что жеребьёвка состоится до матчей второго квалификационного раунда, поэтому вероятно получить в соперники пару команд, с победителем которой и сыграет "Заря". В парах более рейтинговые команды указаны первыми.
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