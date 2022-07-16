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В понедельник Заря узнает первого соперника в евросезоне. В списке прошлогодний обидчик Ворсклы

Лига конференций
(2 голосов)

А вот представителей топ-чемпионатов среди потенциальных соперников нет

В понедельник Заря узнает первого соперника в евросезоне. В списке прошлогодний обидчик Ворсклы

Фото: ФК Зоря / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В понедельник, 18-го июля 2022-го года, состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Среди прочих в ней примет участие четвертая команда УПЛ луганская "Заря".

Благодаря высокому личному рейтингу "Заря" попала в список сеяных команд. Так что её соперником будет команда с более низким рейтингом. В списке потенциальных оппонентов – 25 команд.

  • Брондбю (Дания) / Погонь (Польша);
  • Спартак (Трнава, Словакия) / Ньютаун (Уэльс);
  • Рига (Латвия) / Ружомберок (Словакия);
  • Кайрат (Казахстан) / Кишварда (Венгрия);
  • Осиек (Хорватия) / Кызылжар (Казахстан);
  • Олимпия (Словения) / Сепси (Румыния);
  • КуПС (Финляндия) / Милсами (Молдова);
  • Университет Крайова (Румыния) / Влажния (Албания);
  • Мотервелл (Шотландия) / Слайго Роверс (Ирландия);
  • Нефтчи (Азербайджан) / Арис (Кипр);
  • Будучность (Черногория) / Брейдаблик (Исландия);
  • Чукарочки (Сербия) / Расинг (Люксембург);
  • Раднички (Сербия) / Гзира (Мальта);
  • ДАК Дунайска Стреда (Словакия) / Викингур (Фарерские острова);
  • Вадуц (Лихтенштейн) / Копер (Словения);
  • Лачи (Албания) / Петрокуб (Молдова);
  • Мура (Словения) / Сент-Патрикс (Ирландия);
  • Лиллестрем (Норвегия) / СИК (Финляндия);
  • Арарат-Армения (Армения) /П айде (Эстония);
  • Б36 Торсхавн (Фарерские острова) / Тре-Фиори (Сан-Марино);
  • Вележ (Босния и Герцеговина) / Хамрун Спартанс (Мальта).
  • Лугано (Швейцария);
  • Хайдук (Хорватия);
  • Данди Юнайтед (Шотландия);
  • Панатинайкос (Греция).

Отметим, что жеребьёвка состоится до матчей второго квалификационного раунда, поэтому вероятно получить в соперники пару команд, с победителем которой и сыграет "Заря". В парах более рейтинговые команды указаны первыми.

Читайте такжеТаблица коэффициентов и потенциальные соперники украинских представителей в еврокубках – в телеграмм-канале >>>

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В статье: Заря (Луганск) Лига конференций
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