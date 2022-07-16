В понедельник Заря узнает первого соперника в евросезоне. В списке прошлогодний обидчик Ворсклы

В понедельник, 18-го июля 2022-го года, состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Среди прочих в ней примет участие четвертая команда УПЛ луганская "Заря".

Благодаря высокому личному рейтингу "Заря" попала в список сеяных команд. Так что её соперником будет команда с более низким рейтингом. В списке потенциальных оппонентов – 25 команд.

Брондбю (Дания) / Погонь (Польша);

Спартак (Трнава, Словакия) / Ньютаун (Уэльс);

Рига (Латвия) / Ружомберок (Словакия);

Кайрат (Казахстан) / Кишварда (Венгрия);

Осиек (Хорватия) / Кызылжар (Казахстан);

Олимпия (Словения) / Сепси (Румыния);

КуПС (Финляндия) / Милсами (Молдова);

Университет Крайова (Румыния) / Влажния (Албания);

Мотервелл (Шотландия) / Слайго Роверс (Ирландия);

Нефтчи (Азербайджан) / Арис (Кипр);

Будучность (Черногория) / Брейдаблик (Исландия);

Чукарочки (Сербия) / Расинг (Люксембург);

Раднички (Сербия) / Гзира (Мальта);

ДАК Дунайска Стреда (Словакия) / Викингур (Фарерские острова);

Вадуц (Лихтенштейн) / Копер (Словения);

Лачи (Албания) / Петрокуб (Молдова);

Мура (Словения) / Сент-Патрикс (Ирландия);

Лиллестрем (Норвегия) / СИК (Финляндия);

Арарат-Армения (Армения) /П айде (Эстония);

Б36 Торсхавн (Фарерские острова) / Тре-Фиори (Сан-Марино);

Вележ (Босния и Герцеговина) / Хамрун Спартанс (Мальта).

Лугано (Швейцария);

Хайдук (Хорватия);

Данди Юнайтед (Шотландия);

Панатинайкос (Греция).

Отметим, что жеребьёвка состоится до матчей второго квалификационного раунда, поэтому вероятно получить в соперники пару команд, с победителем которой и сыграет "Заря". В парах более рейтинговые команды указаны первыми.