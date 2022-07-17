Румыны, словенцы и когда-то грозные греки. Количество потенциальных соперников Зари в ЛК сократилось до пяти

В понедельник, 18-го июля в 15:00, состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги конференций. В ней примет участие луганская "Заря". Благодаря высокому личному рейтингу луганчане попали в посев. Список их потенциальных соперников сократился до пяти.

"Заря" сыграет с одной из следующих команд/победителей пар:

"Сепси" (Румыния)/"Олимпия" (Словения);

"Влажния" (Албания) / "Университатя Крайова" (Румыния);

"Копер" (Словения)/"Вадуц" (Лихтенштейн);

"Петрокуб" (Молдова)/"Лачи" (Албания).

"Панатинаикос" (Греция).

Отметим, что жеребьевка состоится до начала матчей второго квалификационного раунда, поэтому в списке потенциальных соперников фигурируют пары команд (игровые противостояния).

Матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций запланированы на четвертое и одиннадцатое августа 2022-го года.