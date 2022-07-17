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Румыны, словенцы и когда-то грозные греки. Количество потенциальных соперников Зари в ЛК сократилось до пяти
Жеребьевка – 18.07.2022 в 15:00
Фото: ФК Заря
В понедельник, 18-го июля в 15:00, состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги конференций. В ней примет участие луганская "Заря". Благодаря высокому личному рейтингу луганчане попали в посев. Список их потенциальных соперников сократился до пяти.
"Заря" сыграет с одной из следующих команд/победителей пар:
- "Сепси" (Румыния)/"Олимпия" (Словения);
- "Влажния" (Албания) / "Университатя Крайова" (Румыния);
- "Копер" (Словения)/"Вадуц" (Лихтенштейн);
- "Петрокуб" (Молдова)/"Лачи" (Албания).
- "Панатинаикос" (Греция).
Отметим, что жеребьевка состоится до начала матчей второго квалификационного раунда, поэтому в списке потенциальных соперников фигурируют пары команд (игровые противостояния).
Матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций запланированы на четвертое и одиннадцатое августа 2022-го года.
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