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Румыны, словенцы и когда-то грозные греки. Количество потенциальных соперников Зари в ЛК сократилось до пяти

Лига конференций
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Жеребьевка – 18.07.2022 в 15:00

Румыны, словенцы и когда-то грозные греки. Количество потенциальных соперников Зари в ЛК сократилось до пяти

Фото: ФК Заря

UA-Футбол
Новина українською

В понедельник, 18-го июля в 15:00, состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги конференций. В ней примет участие луганская "Заря". Благодаря высокому личному рейтингу луганчане попали в посев. Список их потенциальных соперников сократился до пяти.

"Заря" сыграет с одной из следующих команд/победителей пар:

  • "Сепси" (Румыния)/"Олимпия" (Словения);
  • "Влажния" (Албания) / "Университатя Крайова" (Румыния);
  • "Копер" (Словения)/"Вадуц" (Лихтенштейн);
  • "Петрокуб" (Молдова)/"Лачи" (Албания).
  • "Панатинаикос" (Греция).

Отметим, что жеребьевка состоится до начала матчей второго квалификационного раунда, поэтому в списке потенциальных соперников фигурируют пары команд (игровые противостояния).

Матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций запланированы на четвертое и одиннадцатое августа 2022-го года.

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В статье: Заря (Луганск) Третий квалификационный раунд Лига конференций
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