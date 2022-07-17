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В списке - недавний участник группового раунда ЛЧ. Известно, с кем может сыграть Ворскла, если пройдет АИК в Лиге конференций

Лига конференций
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Жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги конференций состоится 18.07.2022 в 15:00

В списке - недавний участник группового раунда ЛЧ. Известно, с кем может сыграть Ворскла, если пройдет АИК в Лиге конференций

vorskla.com.ua

UA-Футбол
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УЕФА распределил команды и игровые пары команд третьего квалификационного раунда Лиги конференций по мини-группам, что традиционно предшествует процессу жеребьевки. Соответственно, сократилось количество потенциальных соперников "Ворсклы", если она пройдет во втором раунде отбора шведский АИК.

Пара АИК/"Ворскла" не попала в посев, поэтому победитель может сыграть с высокорейтинговым участником турнира. Потенциальные соперники:

  • "Ракув" (Польша)/"Астана" (Казахстан);
  • "Башакшехир" (Турция) / "Маккаби" (Нетанья, Израиль);
  • "Валмиера" (Латвия) / "Шкендия" (Северная Македония);
  • "Спарта" (Прага, Чехия) / "Викинг" (Норвегия).

Отметим, что жеребьевка состоится до начала матчей второго квалификационного раунда, потому в списке потенциальных соперников фигурируют пары команд (игровые противостояния).

Матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций запланированы на четвертое и одиннадцатое августа 2022-го года.

Также добавим, что стал известен сокращенный список потенциальных соперников "Зари" в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.

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В статье: Ворскла (Полтава) Третий квалификационный раунд Лига конференций
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