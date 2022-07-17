В списке - недавний участник группового раунда ЛЧ. Известно, с кем может сыграть Ворскла, если пройдет АИК в Лиге конференций

УЕФА распределил команды и игровые пары команд третьего квалификационного раунда Лиги конференций по мини-группам, что традиционно предшествует процессу жеребьевки. Соответственно, сократилось количество потенциальных соперников "Ворсклы", если она пройдет во втором раунде отбора шведский АИК.

Пара АИК/"Ворскла" не попала в посев, поэтому победитель может сыграть с высокорейтинговым участником турнира. Потенциальные соперники:

"Ракув" (Польша)/"Астана" (Казахстан);

"Башакшехир" (Турция) / "Маккаби" (Нетанья, Израиль);

"Валмиера" (Латвия) / "Шкендия" (Северная Македония);

"Спарта" (Прага, Чехия) / "Викинг" (Норвегия).

Отметим, что жеребьевка состоится до начала матчей второго квалификационного раунда, потому в списке потенциальных соперников фигурируют пары команд (игровые противостояния).

Матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций запланированы на четвертое и одиннадцатое августа 2022-го года.

Также добавим, что стал известен сокращенный список потенциальных соперников "Зари" в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.