Сегодня Заря и Ворскла узнают соперника в 3-м отборочном раунде Лиги конференций

Сегодня, в понедельник, 18 июля в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги конференций 2022/23. Начало - в 15:00 (по киевскому времени).

На этом этапе своего соперника узнает луганская "Заря". Список потенциальных соперников украинского клуба:

"Сепси" (Румыния)/"Олимпия" (Словения);

"Влажния" (Албания) / "Университатя Крайова" (Румыния);

"Копер" (Словения)/"Вадуц" (Лихтенштейн);

"Петрокуб" (Молдова)/"Лачи" (Албания).

"Панатинаикос" (Греция)

Также своего потенциального оппонента узнает "Ворскла". Если полтавский клуб пройдет во втором раунде отбора шведский "АИК" (21 и 27 июля), то может сыграть против:

"Ракув" (Польша)/"Астана" (Казахстан);

"Башакшехир" (Турция) / "Маккаби" (Нетанья, Израиль);

"Валмиера" (Латвия) / "Шкендия" (Северная Македония);

"Спарта" (Прага, Чехия) / "Викинг" (Норвегия).

Матчи 3-го квалификационного раунда Лиги конференций пройдут 4 и 11 августа.