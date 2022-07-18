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Сегодня Заря и Ворскла узнают соперника в 3-м отборочном раунде Лиги конференций
Правда, полтавчанам нужно еще пройти шведский "АИК"
Фото: УЕФА / Автор неизвестен
Сегодня, в понедельник, 18 июля в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги конференций 2022/23. Начало - в 15:00 (по киевскому времени).
На этом этапе своего соперника узнает луганская "Заря". Список потенциальных соперников украинского клуба:
- "Сепси" (Румыния)/"Олимпия" (Словения);
- "Влажния" (Албания) / "Университатя Крайова" (Румыния);
- "Копер" (Словения)/"Вадуц" (Лихтенштейн);
- "Петрокуб" (Молдова)/"Лачи" (Албания).
- "Панатинаикос" (Греция)
Также своего потенциального оппонента узнает "Ворскла". Если полтавский клуб пройдет во втором раунде отбора шведский "АИК" (21 и 27 июля), то может сыграть против:
- "Ракув" (Польша)/"Астана" (Казахстан);
- "Башакшехир" (Турция) / "Маккаби" (Нетанья, Израиль);
- "Валмиера" (Латвия) / "Шкендия" (Северная Македония);
- "Спарта" (Прага, Чехия) / "Викинг" (Норвегия).
Матчи 3-го квалификационного раунда Лиги конференций пройдут 4 и 11 августа.
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