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Заря и Ворскла узнали соперников в третьем раунде квалификации Лиги Конференций

Лига конференций
(2 голосов)
Заря и Ворскла узнали соперников в третьем раунде квалификации Лиги Конференций

Фото: УЕФА / Автор неизвестен

Новина українською

В швейцарском Ньоне в понедельник, 18 июля, состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Конференций.

На этом этапе в турнире стартует луганская "Заря", также среди участников может быть полтавская "Ворскла", если во втором раунде сможет пройти шведский АИК.

Луганская команда оказалась в числе сеяных команд, поэтому в определенной степени могла рассчитывать на более простой жребий. В итоге "Заре" выпал .

"Ворскла", если победит АИК", сыграет с победителем пары "Валмиера" (Латвия) - "Шкендия" (Сев.Македония).

Результаты жеребьевки для украинских клубов

"Заря" (Украина) - "Влазния" (Албания) / "Университатя" Крайова (Румыния)

АИК (Швеция) / "Ворскла" (Украина) - "Валмиера" (Латвия) / "Шкендия" (Сев.Македония)

Матчи состоятся 4 и 11 августа. Победители противостояний попадут в раунд плей-офф Лиги Конференций.

Ранее своих потенциальных соперников в Лиге Чемпионов или Лиге Европы узнало киевское "Динамо".

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск)
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