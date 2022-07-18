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Заря и Ворскла узнали соперников в третьем раунде квалификации Лиги Конференций
Фото: УЕФА / Автор неизвестен
В швейцарском Ньоне в понедельник, 18 июля, состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Конференций.
На этом этапе в турнире стартует луганская "Заря", также среди участников может быть полтавская "Ворскла", если во втором раунде сможет пройти шведский АИК.
Луганская команда оказалась в числе сеяных команд, поэтому в определенной степени могла рассчитывать на более простой жребий. В итоге "Заре" выпал .
"Ворскла", если победит АИК", сыграет с победителем пары "Валмиера" (Латвия) - "Шкендия" (Сев.Македония).
Результаты жеребьевки для украинских клубов
"Заря" (Украина) - "Влазния" (Албания) / "Университатя" Крайова (Румыния)
АИК (Швеция) / "Ворскла" (Украина) - "Валмиера" (Латвия) / "Шкендия" (Сев.Македония)
Матчи состоятся 4 и 11 августа. Победители противостояний попадут в раунд плей-офф Лиги Конференций.
Ранее своих потенциальных соперников в Лиге Чемпионов или Лиге Европы узнало киевское "Динамо".
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