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Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига конференций. Все пары третьего раунда квалификации

Лига конференций
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Нас ожидает 29 противостояний

Лига конференций. Все пары третьего раунда квалификации

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию результаты жеребьевки третьего раунда квалификации Лиги Конференций, состоявшейся в понедельник, 18 июля. Заметим, что на этом этапе будет, по крайней мере, одна украинская команда - "Заря", также может сыграть и "Ворскла", если победит шведский АИК.

Базовые дни проведения матчей – 4 и 11 августа. Победители пар сыграют в раунде плей-офф Лиги Конференций, жеребьевка которого состоится 2 августа.

Третий раунд квалификации Лиги Конференций

  • Спартак Трнава/Ньютаун – Ракув/Астана
  • АИК/Ворскла – Вальмиера/Шкендия
  • Спарта Прага/Викинг – Мазервелл/Слайго Роверс
  • Брайдеблик/Будучность – Башакшехир/Маккаби Нетанья
  • КуПС/Милсами – Лиепая/Янг Бойз
  • Арарат-Армения/Пайде – Андерлехт
  • Судува/Виборг – В36/Тре-Фьори
  • Хайдук – Витория/Академия Пушкаша
  • Погонь/Бронбью – Базель/Крузадерс
  • Сейнайоки/Лиллестрем – Антверпен/Мура
  • Данди Юнайтед – Тузла/АЗ
  • Ботев/АПОЕЛ – Кызылжар/Осиек
  • Викингур/Дунайска Стреда – Сабуртало/ФКСБ
  • Ружемборок/Рига – Жил Висенте
  • Вольфсбергер – Гзира/Роднички
  • Зире/Маккаби Тель-Авив – Гомель/Арис
  • Мольде/Эльфсборг – Кайрат/Кишварда
  • Арис Лимассол/Нефтчи – Рапид/Лехия
  • Лугано – Хапоэль Беер-Шева/Динамо Минск
  • Левские – Вележ/Хамрун
  • Заря – Влажные/Университая
  • Копер/Вадуц – БАТЭ/Коньяспор
  • Сепси/Олимпия Любляна – Риека/Юргорден
  • Сент-Джозеф/Славия Прага – Панатинайкос
  • Викингур Рейкьявик/Нью Сейнтс – Лех/Динамо Батуми
  • РФШ – Хибернианс/Левадия
  • Ла Фиорита/Балкани – Сутьеска/Клаксвик
  • Тирана/Зрински – Тобол/Линкольн
  • Шахтер Солигорск – Клуж/Интер Андорра
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