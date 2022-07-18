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Лига конференций. Все пары третьего раунда квалификации
Нас ожидает 29 противостояний
Getty Images / Global Images Ukraine
Вашему вниманию результаты жеребьевки третьего раунда квалификации Лиги Конференций, состоявшейся в понедельник, 18 июля. Заметим, что на этом этапе будет, по крайней мере, одна украинская команда - "Заря", также может сыграть и "Ворскла", если победит шведский АИК.
Базовые дни проведения матчей – 4 и 11 августа. Победители пар сыграют в раунде плей-офф Лиги Конференций, жеребьевка которого состоится 2 августа.
Третий раунд квалификации Лиги Конференций
- Спартак Трнава/Ньютаун – Ракув/Астана
- АИК/Ворскла – Вальмиера/Шкендия
- Спарта Прага/Викинг – Мазервелл/Слайго Роверс
- Брайдеблик/Будучность – Башакшехир/Маккаби Нетанья
- КуПС/Милсами – Лиепая/Янг Бойз
- Арарат-Армения/Пайде – Андерлехт
- Судува/Виборг – В36/Тре-Фьори
- Хайдук – Витория/Академия Пушкаша
- Погонь/Бронбью – Базель/Крузадерс
- Сейнайоки/Лиллестрем – Антверпен/Мура
- Данди Юнайтед – Тузла/АЗ
- Ботев/АПОЕЛ – Кызылжар/Осиек
- Викингур/Дунайска Стреда – Сабуртало/ФКСБ
- Ружемборок/Рига – Жил Висенте
- Вольфсбергер – Гзира/Роднички
- Зире/Маккаби Тель-Авив – Гомель/Арис
- Мольде/Эльфсборг – Кайрат/Кишварда
- Арис Лимассол/Нефтчи – Рапид/Лехия
- Лугано – Хапоэль Беер-Шева/Динамо Минск
- Левские – Вележ/Хамрун
- Заря – Влажные/Университая
- Копер/Вадуц – БАТЭ/Коньяспор
- Сепси/Олимпия Любляна – Риека/Юргорден
- Сент-Джозеф/Славия Прага – Панатинайкос
- Викингур Рейкьявик/Нью Сейнтс – Лех/Динамо Батуми
- РФШ – Хибернианс/Левадия
- Ла Фиорита/Балкани – Сутьеска/Клаксвик
- Тирана/Зрински – Тобол/Линкольн
- Шахтер Солигорск – Клуж/Интер Андорра
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