Лига конференций. Все пары третьего раунда квалификации

Вашему вниманию результаты жеребьевки третьего раунда квалификации Лиги Конференций, состоявшейся в понедельник, 18 июля. Заметим, что на этом этапе будет, по крайней мере, одна украинская команда - "Заря", также может сыграть и "Ворскла", если победит шведский АИК.

Базовые дни проведения матчей – 4 и 11 августа. Победители пар сыграют в раунде плей-офф Лиги Конференций, жеребьевка которого состоится 2 августа.

Третий раунд квалификации Лиги Конференций