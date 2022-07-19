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ЛК. Второй квалификационный раунд. Проблемы Эстонии на Мальте, представитель Косово побеждает в гостях
Три матча игрового дня
Фото: uefa.com
Второй квалификационный раунд Лиги конференций – это 106 команд, разделенных на 53 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча (дома и на выезде без правила выездного гола). Победители по сумме двух игр пройдут в третий квалификационный раунд, проигравшие попрощаются с еврокубками.
Базовый день первых матчей – 21-е июля. Но несколько матчей состоялось раньше. Вашему вниманию – их результаты.
"Хайбернианс" (Мальта) – "Левадия" (Эстония) 3:2
Голы: Апап 17, Дегабриэле 23, Муритала 90 - Угге 87, Агъири 90+4
Эстония одного своего участника потеряла в первом квалификационном раунде, сейчас на грани вылета оказался еще один. Причем, "Левадия" – чемпион страны, ее флагман, который, впрочем, в Европе страдает.
Сначала в Лиге чемпионов был шокирующий вылет от исландского "Викингура" (1:6), а сейчас болезненное (хотя и не безнадежное) поражение от представителя Мальты. Еще есть шанс сохранить лицо в домашнем поединке. Но для этого эстонцам нужно хорошо постараться.
"Тирана" (Албания) – "Зрински" (Босния и Герцеговина) 0:1
Гол: Бильбия (пен.) 12
"Зрински" выше рейтингом от "Ворсклы" (и "Днепра-1"), поэтому в перспективе вылет боснийцев мог бы сыграть на руку украинскому (украинским) представителю (представителям). Но о провале фаворита пары пока говорить не приходится – гостевая победа 1:0.
"Ла Фиорита" (Сан-Марино) – "Балкани" (Косово) 0:3 (матч продолжается)
Голы: Кореница 6, Ррахмани 23, Ррахмани 50
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