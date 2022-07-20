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ЛК. Второй раунд отбора. Ворскла, потенциальные соперники украинских представителей и интерес к высокорейтинговым

Лига конференций
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Анонс первых матчей второго раунда квалификации

ЛК. Второй раунд отбора. Ворскла, потенциальные соперники украинских представителей и интерес к высокорейтинговым

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Clive Rose

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Второй квалификационный раунд Лиги конференций – это 106 команд, разделенных на 53 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча (дома и на выезде без правила выездного гола). Победители по сумме двух игр пройдут в третий квалификационный раунд, проигравшие попрощаются с еврокубками.

Базовый день первых матчей – 21-е июля. Но несколько матчей состоялось раньше.

Бесспорно, главное внимание украинских болельщиков будет приковано к матчу "Ворскла" – АИК. Это будет очередная попытка полтавской команды задержаться в еврокубках дольше, чем на одну-две стадии отбора.

  • "Ворскла" (Украина) 20:00 АИК (Швеция).

Результат может быть любым, однако пока есть шансы на проход дальше – есть смысл смотреть в будущее. Там "Ворскла" в случае победы над АИКом встретится с победителем пары "Валмиера" (Латвия) 18:00 "Шкендия" (Северная Македония). В этом же контексте, - только с акцентом на "Зарю", - интересна пара "Влазния" (Албания) 22:00 "Университа Крайова" (Румыния). С победителем луганчане сыграют в третьем раунде квалификации.

Логичнее болеть за проход дальше "не сеяных" представителей этих пар (выделены жирным).

Также нужно как можно больше побед "не сеяных" и низкорейтинговых в других парах. В первую очередь говорим о конкурентах наших в Таблице коэффициентов. Пар с их участием двенадцать (выгодны победы команд, выделенные жирным):

  • "Кызылжар" (Казахстан) 17:00 "Осиек" (Хорватия);
  • "Лиепая" (Латвия) 17:00 "Янг Бойз" (Швейцария);
  • СИК (Финляндия) 19:00 "Лиллестрем" (Норвегия);
  • "Мольде" (Норвегия) 19:00 "Эльфсборг" (Швеция);
  • "Судува" (Литва) 19:30 "Виборг" (Дания);
  • "Погонь" (Польша) 19:00 "Брондбю" (Дания);
  • "Сент-Джозеф" (Гибралтар) 20:00 "Славия" (Чехия);
  • "Базель" (Швейцария) 20:00 "Крузейдерс" (Северная Ирландия);
  • "Левски" (Болгария) 20:00 ПАОК (Греция);
  • "Спарта" (Прага, Чехия) 20:00 "Викинг" (Норвегия)*;
  • "Арис" (Греция) 21:00 "Гомель" (Беларусь);
  • "Риека" (Хорватия) 21:30 "Юргорден" (Швеция).

*Пара "Спарта" (Прага, Чехия) 20:00 "Викинг" (Норвегия) – столкновение двух конкурентов Украины в Таблице коэффициентов. Норвегия дышит в спину и представлена ​​четырьмя командами, что делает ее наступление на позиции Украины более динамичными, но торможение Чехия помогло бы нам снизить давление от тех, кто ниже 17-го места.

Что касается высокорейтинговых, то их результаты важны для будущих перспектив украинских представителей. Для попадания "Зари" в как можно более высокую корзину нужны вылеты тех команд, которые выше ее в рейтинге. Это "Базель" (Швейцария), "Славия" (Чехия), "Янг Бойз" (Швейцария), АЗ (Нидерланды), ПАОК (Греция), "Башакшехир" (Турция), "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль), "Астана" (Казахстан), ЧФР Клуж (Румыния) и "Мольде" (Норвегия). Сюда можно добавить АПОЭЛ (Кипр), FCSB (Румыния), БАТЭ (беларусь) и "Рапид" (Вена, Австрия) и поболеть против них, чтобы затянуть в посев в раунде плей-офф "Фиорентину" (Италия) и "Кельн" (Германия) (чтобы не допустить их матчей с "Зарей" в борьбе за группу).

Ну а для перспектив "Ворсклы" и "Днепра-1" (который может оказаться в Лиге конференций в случае поражения в Лиге Европы) относительно наивысшей корзины полезны вылеты еще ряда сеяных. К вышеприведенному списку прилагаются (кроме конкурентов в Таблице коэффициентов) "Антверпен" (Бельгия), "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль), "Фехервар" (Венгрия), "Витория Гимарайнш" (Португалия), ЦСКА (София, Болгария), "Спартак" (Трнава, Словакия), "Рига" (Латвия), "Кайрат" (Казахстан), "Олимпия" (Словения), КуПС (Финляндия), "Мотервелл" (Шотландия), "Нефтчи" (Азербайджан), "Будучность" (Черногория), ДАК (Словакия), "Вадуц" (Лихтенштейн), "Зрински" (Босния и Герцеговина), "Нью-Сейнтс" (Уэльс), "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар), "Чукарички" Сербия) и "Раднички" (Сербия).

Без "Судувы" (Литва), которая играет против нашего конкурента "Виборга" (Дания), но с повышенным вниманием к сербам, которые при удачном сезоне для Украины и собственном провале могут быть нашим конкурентом.

  • "Кайрат" (Казахстан) 17:00 "Кишварда" (Венгрия);
  • "Тобол" (Казахстан) 17:00 "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар);
  • "Македония" ГП (Северная Македония) 18:30 ЦСКА (София, Болгария);
  • "Зира" (Азербайджан) 19:00 "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль);
  • "Сабуртало" (Грузия) 19:00 FCSB (Румыния);
  • КуПС (Финляндия) 19:00 "Милсами" (Молдова);
  • "Копер" (Словения) 19:00 "Вадуц" (Лихтенштейн);
  • "Ружомберок" (Словакия) 19:30 "Рига" (Латвия);
  • "Рапид" (Вена, Австрия) 20:00 "Лехия" (Гданьск, Польша);
  • "Антверпен" (Бельгия) 20:00 "Дрита" (Косово);
  • "Фехервар" (Венгрия) 20:00 "Габала" (Азербайджан);
  • "Гзира" (Мальта) 20:00 "Роднички" (Сербия);
  • "Арис" (Кипр) 20:30 "Нефтчи" (Азербайджан);
  • "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль) 20:30 "Динамо" (минск, белорусь);
  • ЧФР Клуж (Румыния) 20:30 "Интер Эскальдес" (Андорра);
  • "Башакшехир" (Турция) 20:45 "Маккаби" (Нетанья, Израиль);
  • "Расинг" (Люксембург) 21:00 "Чукарочки" (Сербия);
  • "Сепси" (Румыния) 21:00 "Олимпия" (Словения);
  • "Спартак" (Трнава, Словакия) 21:30 "Ньютаун" (Уэльс);
  • АЗ (Нидерланды) 21:30 "Тузла Сити" (Босния и Герцеговина);
  • "Мотервелл" (Шотландия) 21:45 "Слайго Роверс" (Ирландия);
  • "Ракув" (Польша) 22:00 "Астана" (Казахстан);
  • БАТЭ (беларусь) 22:00 "Коньяспор" (Турция);
  • "Брейдаблик" (Исландия) 22:15 "Будучность" (Черногория);
  • "Витория Гимарайнш" (Португалия) 22:30 "Академия Пушкаша" (Венгрия);
  • "Викингур" (Исландия) 22:30 "Нью-Сейнтс" (Уэльс);

Остальные матчи:

  • "Арарат-Армения" (Армения) 18:00 "Пайде" (Эстония);
  • "Лех" (Польша) 19:00 "Динамо" (Батуми, Грузия);
  • Б36 (Фарерские острова) 20:00 "Тре-Фиори" (Сан-Марино);
  • "Петрокуб" (Молдова) 20:00 "Лачи" (Албания);
  • "Вележ" (Босния и Герцеговина) 21:30 "Хамрун Спартанс" (Мальта);
  • "Сент-Патрикс" (Ирландия) 21:45 "Мура" (Словения).

Уже сыгранные матчи:

  • "Хайбернианс" (Мальта) - "Левадия" (Эстония) 3:2;
  • "Тирана" (Албания) - "Зрински" (Босния и Герцеговина) 0:1;
  • "Ла-Фиорита" (Сан-Марино) – "Балкани" (Косово) 0:4;
  • "Ботев" (Болгария) – АПОЭЛ (Кипр);
  • "Викингур" (Фарерские острова) – ДАК (Словакия);
  • "Сутьеска" (Черногория) – КИ Клаксвик (Фарерские острова).
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В статье: Второй квалификационный раунд Лига конференций
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