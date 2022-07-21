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Скрипник: Знаю, что эти два матча с АИКом сделают Ворсклу сильнее
Первая официальная игра полтавчан за 7 месяцев
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главый тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник поделился своими мыслями в преддверии игры со шведским "АИКом" в рамках второго отборочного раунда Лиги конференций.
– Какие ваши впечатления от короткого периода работы с командой?
– Да что сказать, меньше месяца мы вместе с ребятами. Я доволен тем, что у них пылают глаза во время работы. Если бы этого не было, любой тренер в мире здесь не помог бы. Я чувствую ребят, и они охотно воспринимают то, что мы с ассистентами пытаемся донести им. Кстати, это будет наша первая за семь месяцев официальная игра. Сами понимаете – событие сверхважное и ответственное.
– С тактической точки зрения как бы вы могли описать игру "Ворсклы"?
– За время своей тренерской карьеры я еще ни одного тренера не слышал, какой бы рассказывал о тактике своей команды, тем более перед игрой. Точно могу сказать, что это будет матч 11 на 11, и начнется он при счете 0:0.
– Учитывая обстоятельства, какой была подготовка команды к игре?
– Мы в первый день июля выехали в Польшу. Три недели мы знакомились в совместной работе с командой. Провели три товарищеских встречи, особо не выбирая соперников. Тренер не может полностью быть доволен своими подопечными. Я знаю, что эти два матча с АИК сделают нас сильнее.
– Что знаете об АИК в целом?
– Тактика 4-4-2 и 4-3-3 – это то, что было в последних нескольких играх. Есть быстрые фланговые исполнители, мощные нападающие. АИК умело использует "стандарты". Например, тот же аут забрасывают прямо в штрафную. Мы обращаем внимание на многие нюансы. Будет интересно проявить себя на фоне такого организованного коллектива.
– Футбольной Европе вы известны по работе в немецком "Вердере". Как вам работается сейчас, когда в таких обстоятельствах, возможно, нет особых условий?
– Я очень доволен и горд тем, что сейчас имею возможность работать на благо родной страны и под желто-голубым флагом. Вот что на первом месте для меня сейчас, – сказал Скрипник.
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