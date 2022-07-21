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Ворскла показала разминку перед матчем с АИКом

Лига конференций
(2 голосов)

Полтавчане возьмут старт в Лиге конференций

Ворскла показала разминку перед матчем с АИКом

vorskla.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

В четверг, 21-го июля, полтавская "Ворскла" сыграет первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций против шведского АИКа. Формально домашний для "Ворсклы" матч пройдет на шведской земле, но полтавчане активно осваивают новые для себя условия.

Команда показала фрагмент разминки перед матчем.

Добавим, что игру можно будет посмотреть в свободном доступе на официальном YouTube-канале полтавского "Ворсклы".

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В статье: Ворскла (Полтава) Лига конференций
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