Ворскла показала разминку перед матчем с АИКом

В четверг, 21-го июля, полтавская "Ворскла" сыграет первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций против шведского АИКа. Формально домашний для "Ворсклы" матч пройдет на шведской земле, но полтавчане активно осваивают новые для себя условия.

Команда показала фрагмент разминки перед матчем.

Добавим, что игру можно будет посмотреть в свободном доступе на официальном YouTube-канале полтавского "Ворсклы".