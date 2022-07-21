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УЕФА показал стартовый состав Ворсклы на матч Лиги конференций с АИК
Играем со шведами во втором раунде квалификации
Фото: vorskla.com.ua
УЕФА опубликовал стартовые составы "Ворсклы" и "АИК" перед первым матчем второго раунда квалификации Лиги конференций.
С первых минут на поле выйдут:
- Ризнык (В)
- Пердута
- Зайков
- Яворский
- Бацула
- Козыренко
- В.Тилль
- Пуцилин
- Олейник
- Степанюк
- Марлисон
Матч начнется в 20:00. Ответная встреча состоится 27 июля.
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Источник:uefa.com
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
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satellite (Харьков)
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