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УЕФА показал стартовый состав Ворсклы на матч Лиги конференций с АИК

Лига конференций
Обновлено
(2 голосов)

Играем со шведами во втором раунде квалификации

УЕФА показал стартовый состав Ворсклы на матч Лиги конференций с АИК

Фото: vorskla.com.ua

Новина українською

УЕФА опубликовал стартовые составы "Ворсклы" и "АИК" перед первым матчем второго раунда квалификации Лиги конференций.

С первых минут на поле выйдут:

  • Ризнык (В)
  • Пердута
  • Зайков
  • Яворский
  • Бацула
  • Козыренко
  • В.Тилль
  • Пуцилин
  • Олейник
  • Степанюк
  • Марлисон
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Матч начнется в 20:00. Ответная встреча состоится 27 июля.

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В статье: Ворскла (Полтава) АИК (Швеция) Лига конференций
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Источник:
uefa.com

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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
21.07.2022 в 19:37
Нехай щастить!
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+1
0
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satellite (Харьков)
21.07.2022 в 19:26
Удачи,Полтавчане!!!
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+2
0

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