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Ворскла уже на четвертой минуте матча Лиги конференций забила гол

Лига конференций
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В ворота АИКа

Ворскла уже на четвертой минуте матча Лиги конференций забила гол

фото - ФК "Ворскла" Полтава

UA-Футбол
Новина українською

Полтавская "Ворскла" стартовала в Лиге конференций 2022/23. В первом матче второго квалификационного раунда полтавчане играют против АИКа. Матч по договоренности сторон проходит в Швеции.

Уже на четвёртой минуте отличилась украинская команда. После вбрасывания аута и фланговой подачи метко головой сумел пробить Руслан Степанюк. Это первый гол украинских команд в этом еврокубковом сезоне вообще.

Текстовую онлайн трансляцию матча можно читать ЗДЕСЬ >>>

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В статье: Ворскла (Полтава) Второй квалификационный раунд Лига конференций
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