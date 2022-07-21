Ворскла уже на четвертой минуте матча Лиги конференций забила гол

Полтавская "Ворскла" стартовала в Лиге конференций 2022/23. В первом матче второго квалификационного раунда полтавчане играют против АИКа. Матч по договоренности сторон проходит в Швеции.

Уже на четвёртой минуте отличилась украинская команда. После вбрасывания аута и фланговой подачи метко головой сумел пробить Руслан Степанюк. Это первый гол украинских команд в этом еврокубковом сезоне вообще.

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