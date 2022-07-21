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1:1. Ворскла пропустила в ответ еще до перерыва

Лига конференций
(1 голосов)

В матче – равновесие

1:1. Ворскла пропустила в ответ еще до перерыва

Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Полтавская "Ворскла" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций быстро (на 4-й минуте) вышла вперед. Но еще до двадцатой соперник, – шведский АИК, – сравнял счет.

После передачи из глубины игрок шведской команды со второй попытки переиграл Ризныка.

Текстовую онлайн трансляцию матча можно читать ЗДЕСЬ >>>

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В статье: Ворскла (Полтава) Второй квалификационный раунд Лига конференций
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