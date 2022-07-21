Лига конференций
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1:1. Ворскла пропустила в ответ еще до перерыва
В матче – равновесие
Олександр Приходько
Полтавская "Ворскла" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций быстро (на 4-й минуте) вышла вперед. Но еще до двадцатой соперник, – шведский АИК, – сравнял счет.
После передачи из глубины игрок шведской команды со второй попытки переиграл Ризныка.
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