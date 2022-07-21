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Молодой игрок забил. Ворскла снова вышла вперед в матче Лиги конференций
2:1
Фото: Александр Приходько
Полтавская "Ворскла" продолжает нагнетать ситуацию в матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Полтавчане забили на четвертой минуте, довольно быстро пропустили в ответ, но потом снова вышли вперед.
Молодой Козыренко подключился к атаке вторым темпом и точно пробил низом.
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