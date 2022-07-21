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Молодой игрок забил. Ворскла снова вышла вперед в матче Лиги конференций

Лига конференций
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(2 голосов)

2:1

Молодой игрок забил. Ворскла снова вышла вперед в матче Лиги конференций

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Полтавская "Ворскла" продолжает нагнетать ситуацию в матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Полтавчане забили на четвертой минуте, довольно быстро пропустили в ответ, но потом снова вышли вперед.

Молодой Козыренко подключился к атаке вторым темпом и точно пробил низом.

Текстовую онлайн трансляцию матча можно читать ЗДЕСЬ >>>

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В статье: Ворскла (Полтава) Второй квалификационный раунд Лига конференций
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