  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. До перерыва преимущество не удержали. Ворскла пропустила второй раз в конце тайма
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

До перерыва преимущество не удержали. Ворскла пропустила второй раз в конце тайма

Лига конференций
Обновлено
(1 голосов)

2:2

До перерыва преимущество не удержали. Ворскла пропустила второй раз в конце тайма

Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко

UA-Футбол
Новина українською

Полтавская "Ворскла" неплохо действует в атаке матча против АИКа (второй квалификационный раунд), но есть проблемы в защите.

Команда Скрипника пропустила второй гол в конце тайма, когда неудачно сыграла на подборе и позволила сопернику пробить с линии шестнадцати метров.

Текстовую онлайн трансляцию матча можно читать ЗДЕСЬ >>>

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Второй квалификационный раунд Лига конференций
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
storm_ua (Николаев)
21.07.2022 в 20:57
Полтавчанам не должно быть стыдно за свою команду . Виден почерк тренера , приятно смотреть. Конечно команде не хватает пару классных опорников, много брака через цент идёт.
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде