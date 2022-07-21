До перерыва преимущество не удержали. Ворскла пропустила второй раз в конце тайма

Полтавская "Ворскла" неплохо действует в атаке матча против АИКа (второй квалификационный раунд), но есть проблемы в защите.

Команда Скрипника пропустила второй гол в конце тайма, когда неудачно сыграла на подборе и позволила сопернику пробить с линии шестнадцати метров.

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