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До перерыва преимущество не удержали. Ворскла пропустила второй раз в конце тайма
2:2
Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко
Полтавская "Ворскла" неплохо действует в атаке матча против АИКа (второй квалификационный раунд), но есть проблемы в защите.
Команда Скрипника пропустила второй гол в конце тайма, когда неудачно сыграла на подборе и позволила сопернику пробить с линии шестнадцати метров.
Текстовую онлайн трансляцию матча можно читать ЗДЕСЬ >>>
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Комментарии (1)
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storm_ua (Николаев)
21.07.2022 в 20:57
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