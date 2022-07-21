Сборную Болгарии возглавил именитый серб

Младен Крстаич назначен главным тренером сборной Болгарии. Контракт рассчитан на 2 года.

48-летний серб имел солидную карьеру в Бундеслиге и выигрывал ее с "Вердером", но как тренер еще нигде не преуспел. Так, именно Крстаич был во главе Сербии, когда она проиграла Украине 0:5.

Вторую половину минувшего сезона Крстаич провел в "Маккаби Тель-Авив", но тоже без видимых успехов, и контракт с ним продлевать не стали.

Отметим, что сборная Болгарии и не пробивалась на большие турниры с 2004 года.