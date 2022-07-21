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Сборную Болгарии возглавил именитый серб
Младен Крстаич получил еще один шанс
Фото: bfunion.bg/ автор неизвестен
Младен Крстаич назначен главным тренером сборной Болгарии. Контракт рассчитан на 2 года.
48-летний серб имел солидную карьеру в Бундеслиге и выигрывал ее с "Вердером", но как тренер еще нигде не преуспел. Так, именно Крстаич был во главе Сербии, когда она проиграла Украине 0:5.
Вторую половину минувшего сезона Крстаич провел в "Маккаби Тель-Авив", но тоже без видимых успехов, и контракт с ним продлевать не стали.
Отметим, что сборная Болгарии и не пробивалась на большие турниры с 2004 года.
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