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Сборную Болгарии возглавил именитый серб

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Младен Крстаич получил еще один шанс

Сборную Болгарии возглавил именитый серб

Фото: bfunion.bg/ автор неизвестен

Новина українською

Младен Крстаич назначен главным тренером сборной Болгарии. Контракт рассчитан на 2 года.

48-летний серб имел солидную карьеру в Бундеслиге и выигрывал ее с "Вердером", но как тренер еще нигде не преуспел. Так, именно Крстаич был во главе Сербии, когда она проиграла Украине 0:5.

Вторую половину минувшего сезона Крстаич провел в "Маккаби Тель-Авив", но тоже без видимых успехов, и контракт с ним продлевать не стали.

Отметим, что сборная Болгарии и не пробивалась на большие турниры с 2004 года.

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В статье: Болгария Младен Крстаич
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