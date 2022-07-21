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Просто невероятная пушка. Ворскла третий раз забивает в ворота АИКа

Лига конференций
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Очередной отрезок с преимуществом в счете

Просто невероятная пушка. Ворскла третий раз забивает в ворота АИКа

Фото: ФК Ворскла

UA-Футбол
Новина українською

"Ворскла" в третий раз в матче Лиги конференций вышла вперед – часто ли вы такое видели и слышали? После двух забитых и пропущенных в первом тайме, в середине второго "Ворскла" забила усилиями Челядина.

К тому же, Артему удался супер-удар – издалека, сильно и метко.

Текстовую онлайн трансляцию матча можно читать ЗДЕСЬ >>>

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В статье: Ворскла (Полтава) Второй квалификационный раунд Лига конференций
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