Просто невероятная пушка. Ворскла третий раз забивает в ворота АИКа

"Ворскла" в третий раз в матче Лиги конференций вышла вперед – часто ли вы такое видели и слышали? После двух забитых и пропущенных в первом тайме, в середине второго "Ворскла" забила усилиями Челядина.

К тому же, Артему удался супер-удар – издалека, сильно и метко.

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