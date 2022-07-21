Лига конференций
Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Просто невероятная пушка. Ворскла третий раз забивает в ворота АИКа
Очередной отрезок с преимуществом в счете
Фото: ФК Ворскла
"Ворскла" в третий раз в матче Лиги конференций вышла вперед – часто ли вы такое видели и слышали? После двух забитых и пропущенных в первом тайме, в середине второго "Ворскла" забила усилиями Челядина.
К тому же, Артему удался супер-удар – издалека, сильно и метко.
Текстовую онлайн трансляцию матча можно читать ЗДЕСЬ >>>
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Один из лучших голкиперов Динамо. Сегодня Виктору Чанову могло исполниться 63 года
- Немощность Динамо в атаке – не ситуативная проблема. Команда Луческу играет так в еврокубках третий сезон подряд
- Похоже на издевку. Германия передаст Украине танки, но по одному в месяц и с апреля 2023-го
- В списке - недавний участник группового раунда ЛЧ. Известно, с кем может сыграть Ворскла, если пройдет АИК в Лиге конференций
- Свадьба на фоне руин: винничанка поделились фото из разрушенного русской ракетой дома
- Известный украинский телеведущий продал свой редкий и дорогущий автомобиль, чтобы помочь ВСУ
Новости по теме
- 10:35 Прогнозы на футбол Ворскла - АИК. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 21 июля 2022
- 10:21 Зарубежные Сегодня Заря и Ворскла узнают соперника в 3-м отборочном раунде Лиги конференций
- 11:30 Зарубежные В списке - недавний участник группового раунда ЛЧ. Известно, с кем может сыграть Ворскла, если пройдет АИК в Лиге конференций
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти