Ворскла - АИК 3:2. Веселый дебют Виктора Скрипника

Последний раз полтавская "Ворскла" играла официальный матч в декабре 2021-го года. За это время крепкий клуб из УПЛ, который два года кряду вел борьбу за бронзу, сильно изменился. Впрочем, это и неудивительно. Команду покинули многие легионеры, правда не все. В команду пришли легионеры, правда не очень много. Однако главное изменение случилось на тренерском мостике - Юрия Максимова сменил Виктор Скрипник. Символично, что оба в свое время зажигали в чемпионате Германии за один клуб, который точно так же как и "Ворскла" имеет "зелено-белую" расцветку (кто не знает - учите историю).

Новый тренер сходу стал играть по-новому. Это было заметно даже по стартовому составу. Скрипник отказался от наработок Максимова и игры в три центральных защитника, сделав ставку на 4-4-2. Впереди вышли Степанюк и Марлисон (один из легионеров, которого удалось арендовать), а в полузащите нашлось место для сверхопытного Олейника и иностранца Тилля. Не Оливье, который серьезно травмирован, а для его младшего брата - Венсана. В защите также было два свежих лица - Бацула и Зайков. Оба, как вы понимаете, тоже легионеры.

Но не они стали героями первого тайма, а 22-летний Козыренко. Вернувшийся из "Горняка-Спорт" и "Ислочи" воспитанник за один тайм еврокубкового дебюта оформил 1+1. Для первого результативного действия ему хватило четырех минут - удачный навес вингера в штрафную был завершен ударом от Степанюка. "Ворскла" смотрелась симпатично в атаке и до перерыва забила еще - теперь уже сам Козыренко откликнулся на пас Пердуты и точно пробил в угол. Но рядом с двумя забитыми от полтавчан, было ровно столько же пропущенных.

Пока "зелено-белые" неплохо смотрелись впереди, сзади все было плохо. Плачевно. "АИК" не создал много, но все что создал - забил. Сначала защита проспала передачу Хуссейна, а Ризнык не очень классно отбил удар Стефанелли - итальянец отправил сферу в сетку со второй попытки. После этого оборона номинальных хозяев (обе встречи играются в Швеции) не накрыла 37-летнего Ларссона. Возраст, как мы знаем, на точность удара не влияет - 2:2. Веселый тайм - никаких шахмат, скорее панк-рок с ошибками в обороне.

Если такие моменты, когда особо нечего говорить. Ибо не о чем. Первая половина второго тайма проходила именно в таком ключе - "АИК" медленно владел мячом, "Ворскла" играла по большей мере на своей половине. Атак - ноль. Чувствовалось, что полтавчане начинают немного проседать, что вынудило Виктора Скрипника усилить центр поля - туда выпустили молодого Челядина. Идеальное попадание как от тренера, так и самого хавбека. Артему понадобилось четыре минуты и получить мяч в центре. Далее последовал мощный удар метров с 30-ти - от штанги и в ворота. Ради этого стоило смотреть скучное начало тайма.

Поскольку "Ворскла" имеет свою удивительную историю в еврокубках, никакой победный счет не может успокоить полтавских болельщиков. Забив сегодня третий, команда Скрипника не особо лезла вперед, стараясь просто удержать минимальное преимущество. Удивил ли за это время "АИК"? Не особо. Разве что ударом отчаяния на последней минуте - Ризнык справился идеально. В остальном, как бы шведские трибуны не гнали номинальных гостей вперед - эффекта это не имело. Как и замены от Гржелака - тут наставнику до Виктора Скрипника далеко.

3:2. "Ворскла" удержала победу в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Конференций. Признаем честно, удивили. Приятно удивили.

Лига Конференций, второй отборочный раунд. 1-й матч

21 июля, Стокгольм, стадион "Стокхольмс"

Ворскла - АИК 3:2

Голы: Руслан Степанюк 4, Юрий Козыренко 24, Артем Челядин 69 - Николас Стефанелли 17, Себастьян Ларссон 44

Ворскла: Дмитрий Ризнык, Джоко Зайков, Игорь Пердута, Венсан Тилль (Фелипе Родригес 88), Руслан Степанюк, Денис Олейник, Сергей Яворский, Юрий Козыренко (Артем Челядин 65), Давид Пуцлин, Андрей Бацула, Марлисон

АИК: Биляль Хуссейн, Кристоффер Нордфельдт, Юсафат Мендес (Микаэль Лустиг 75), Сотирис Папаяннопулос, Александер Милошевич, Себастьян Ларссон, Николас Стефанелли, Закари Эльбузеди (Амар Ахмед 59), Беньямин Мбунга-Кимпиока (Йон Гвидетти 59), Стефан Исидзаки, Эрик Отьено

Предупреждения: Игорь Пердута 43, Юрий Козыренко 57, Давид Пуцлин 79 - Сотирис Папаяннопулос 38, Александер Милошевич 38, Себастьян Ларссон 54, Эрик Ринг 89