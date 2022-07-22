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Определилось время первого поединка Зари в Q3 Лиги конференций

Лига конференций
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Луганчане сыграют с победителем пары "Влазния" - "Университатя Крайова"

Определилось время первого поединка Зари в Q3 Лиги конференций

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Уже очень скоро луганская "Заря" сыграет свой первый официальный поединок в новом сезоне. Первый матч третьего раунда Лиги Конференций "Заря" проведет на "Арене-Люблине" 4 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30, сообщает пресс-служба луганчан.

Напомним, что соперником украинской команды станет победитель пары "Влазния" (Албания) – "Университатя Крайова" (Румыния).

Читайте такжеТаблица коэффициентов. Среди конкурентов Украина набрала наименьше, но с самой высокой эффективностью
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В статье: Заря (Луганск)
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Источник:
ФК Заря Луганск

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