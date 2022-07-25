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Защитник Ворсклы: Готовы к любому сценарию событий в матче с АИК

Лига конференций
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Ответная игра состоится в ближайшую среду

Защитник Ворсклы: Готовы к любому сценарию событий в матче с АИК

Фото: ФК Ворскла

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Защитник "Ворсклы" Андрей Бацула поделился мыслями в преддверии ответного матча со шведским "АИКом" в рамках второго раунда квалификации Лиги конференций. Первая игра завершилась победой полтавчан (3:2).

"Мы сыграли только первый тайм, если можно так сказать. Эта дуэль состоит из двух игр, первая была в нашу пользу. Но нам нужно противостоять сопернику во второй раз. Будет другой стадион, у них будет большая поддержка.

Готовы к любому сценарию событий на поле. Тренеры сделают анализ предыдущего матча, посмотрим на наши ошибки, хорошие действия. От этого будем отталкиваться на вторую игру", – сказал Бацула в комментарии Espreso TV.

Напомним, ответный матч "АИК" -"Ворскла" пройдет 27 июля и начнется в 20:00.

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В статье: Ворскла (Полтава) АИК (Швеция) Андрей Бацула
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Источник:
Espreso TV

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