Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Ворсклы: Готовы к любому сценарию событий в матче с АИК
Ответная игра состоится в ближайшую среду
Фото: ФК Ворскла
Защитник "Ворсклы" Андрей Бацула поделился мыслями в преддверии ответного матча со шведским "АИКом" в рамках второго раунда квалификации Лиги конференций. Первая игра завершилась победой полтавчан (3:2).
"Мы сыграли только первый тайм, если можно так сказать. Эта дуэль состоит из двух игр, первая была в нашу пользу. Но нам нужно противостоять сопернику во второй раз. Будет другой стадион, у них будет большая поддержка.
Готовы к любому сценарию событий на поле. Тренеры сделают анализ предыдущего матча, посмотрим на наши ошибки, хорошие действия. От этого будем отталкиваться на вторую игру", – сказал Бацула в комментарии Espreso TV.
Напомним, ответный матч "АИК" -"Ворскла" пройдет 27 июля и начнется в 20:00.
Популярное сейчас
- В стиле нацистов. Виктор Орбан возмутил европейский политикум заявлением о "смешении рас" в Европе
- Лэмпард оценил действия Миколенко в товарищеском матче с Блэкпулом
- Серебро студентов на ЧМ, сильный матч Миколенко, Эль Класико в США. Главные новости за 24 июля
- Ворскла - АИК: смотреть онлайн, видеотрансляция
- Свадьба на фоне руин: винничанка поделились фото из разрушенного русской ракетой дома
- Криштиану Роналду увеличивает пенис с помощью инъекций ботокса