Защитник Ворсклы: Готовы к любому сценарию событий в матче с АИК

Защитник "Ворсклы" Андрей Бацула поделился мыслями в преддверии ответного матча со шведским "АИКом" в рамках второго раунда квалификации Лиги конференций. Первая игра завершилась победой полтавчан (3:2).

"Мы сыграли только первый тайм, если можно так сказать. Эта дуэль состоит из двух игр, первая была в нашу пользу. Но нам нужно противостоять сопернику во второй раз. Будет другой стадион, у них будет большая поддержка.

Готовы к любому сценарию событий на поле. Тренеры сделают анализ предыдущего матча, посмотрим на наши ошибки, хорошие действия. От этого будем отталкиваться на вторую игру", – сказал Бацула в комментарии Espreso TV.