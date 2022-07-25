Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ответный матч АИКа и Ворсклы обслужит бригада арбитров из Сербии
Встреча состоится 27 июля в Стокгольме
Фото: ataimages.rs
УЕФА назначил судейскую бригаду на ответный поединок между шведским "АИКом" и полтавской "Ворсклой" в рамках второго раунда квалификации Лиги конференций. Напомним, в первом поединке полтавский коллектив одержал победу со счетом 3:2.
Главный рефери поединка - серб Милош Милонович. На линиях ему будут помогать соотечественники Милан Сутулович и Чедомир Андреич. Обязанности четвертого судьи исполнит Марко Ивкович.
Напомним, ответный поединок пройдет 27 июля на стадионе "Френдс Арена" в Стокгольме. Начало встречи - в 20:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Лапорта идет ва-банк, но не решает проблем: три мысли о Левандовском в Барселоне
- ВСУ ликвидировали сотню россиян в гостинице в Хрустальном
- Ворскла договорилась о переходе северомакедонского игрока
- Ворскла - АИК 3:2. Веселый дебют Виктора Скрипника
- Свадьба на фоне руин: винничанка поделились фото из разрушенного русской ракетой дома
- Криштиану Роналду увеличивает пенис с помощью инъекций ботокса