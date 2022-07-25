Ответный матч АИКа и Ворсклы обслужит бригада арбитров из Сербии

УЕФА назначил судейскую бригаду на ответный поединок между шведским "АИКом" и полтавской "Ворсклой" в рамках второго раунда квалификации Лиги конференций. Напомним, в первом поединке полтавский коллектив одержал победу со счетом 3:2.

Главный рефери поединка - серб Милош Милонович. На линиях ему будут помогать соотечественники Милан Сутулович и Чедомир Андреич. Обязанности четвертого судьи исполнит Марко Ивкович.

Напомним, ответный поединок пройдет 27 июля на стадионе "Френдс Арена" в Стокгольме. Начало встречи - в 20:00 по киевскому времени.