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Ответный матч АИКа и Ворсклы обслужит бригада арбитров из Сербии

Лига конференций
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Встреча состоится 27 июля в Стокгольме

Ответный матч АИКа и Ворсклы обслужит бригада арбитров из Сербии

Фото: ataimages.rs

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УЕФА назначил судейскую бригаду на ответный поединок между шведским "АИКом" и полтавской "Ворсклой" в рамках второго раунда квалификации Лиги конференций. Напомним, в первом поединке полтавский коллектив одержал победу со счетом 3:2.

Главный рефери поединка - серб Милош Милонович. На линиях ему будут помогать соотечественники Милан Сутулович и Чедомир Андреич. Обязанности четвертого судьи исполнит Марко Ивкович.

Напомним, ответный поединок пройдет 27 июля на стадионе "Френдс Арена" в Стокгольме. Начало встречи - в 20:00 по киевскому времени.

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В статье: Ворскла (Полтава) АИК (Швеция)
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Источник:
UEFA

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