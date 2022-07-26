ЛК. Представитель Казахстана останавливает высокорейтингового участника из Гибралтара, феерия косоваров

Второй квалификационный раунд Лиги конференций – это 106 команд, разделенных на 53 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча (дома и на выезде без правила выездного гола). Победители по сумме двух игр проходят в третий квалификационный раунд, проигравшие прощаются с еврокубками.

Первые матчи стадии прошли неделю назад. Базовый день ответных матчей - 28-е июля. Но некоторые поединки состоялись раньше.

"Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) – "Тобол" (Казахстан) 0:1 (первый матч – 0:2)

Гол: Тошич 31

В этой паре сеяным и, соответственно, высокорейтинговым был представитель Гибралтара. Однако это тот случай, когда цифры не показательны. "Тобол" имел преимущество в обоих поединках и обеспечил вылет команды, которая при выходе в группу могла бы понижать корзину "Ворсклы" и "Днепра-1", если те вдруг окажутся среди 32-х лучших команд Лиги конференций.

Забил Зоран Тошич, имеющий опыт голов в Лиге чемпионов за "Партизан" (Сербия) и еще одну помоечную команду. "Тобол" дальше выходит на победителя пары "Тирана" - "Зрински", а Гибралтар в четверг почти наверняка закончит для себя евросезон.

"Нью-Сейнт" (Уэльс) – "Викингур" (Исландия) 0:0 (первый матч – 0:2)

Еще один вылет команды с относительно высоким рейтингом. "Нью-Сейнтс" прошел путь от неудачника квалификации Лиги чемпионов до полного изгнанника из еврокубков. А вот Исландия двигается очень интересно. Теперь она первая в сезонном рейтинге, если не брать во внимание недоразумение в виде подачки УЕФА дисквалифицированной стране-террористке.

"Балкани" (Косово) – "Ла-Фиорита" (Сан-Марино) 6:0 (первый матч – 4:0)

Голы: Ррахмани 6, Ррахмани 8, Ррахмани 69, Абази 73, Красники 75, Абази 90+1

Удаление: Семприни 53 (вторая желтая, "Ла-Фиорита")

Такой период сезона, когда команды из Косово могут наносить разгром и это даже не удивляет. А если серьезно, то косовары уже давно заставили себя уважать. В контексте этого противостояния отмечаем перформанс Ррахмани. В двух матчах он забил пять голов.