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ЛК. Второй квалификационный раунд. Соперник для Зари и шансы на вылет нескольких высокорейтинговых
Анонс ответных матчей
Фото: uefa.com
Второй квалификационный раунд Лиги конференций – это 106 команд, разделенных на 53 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча (дома и на выезде без правила выездного гола). Победители по сумме двух игр пройдут в третий квалификационный раунд, проигравшие попрощаются с еврокубками.
Первые матчи прошли неделю назад. Базовый день ответных матчей – 28-е июля. Но некоторые поединки состоялись раньше.
Свой матч раньше сыграла и "Ворскла", зато основное количество конкурентов Украины в Таблице коэффициентов будет играть в четверг. Выгодны победы команд, которые выделены жирным.
- "Эльфсборг" (Швеция) 18:00 "Мольде" (Норвегия) (первый матч – 1:4);
- "Раднички" (Сербия) 20:00 "Гзира" (Мальта) (первый матч – 2:2);
- "Лиллестрем" (Норвегия) 20:00 СИК (Финляндия) (первый матч – 1:0);
- "Славия" (Прага, Чехия) 20:00 "Сент-Джозеф" (Гибралтар) (первый матч – 4:0);
- "Виборг" (Дания) 20:00 "Судува" (Литва) (первый матч – 1:0);
- "Юргорден" (Швеция) 20:00 "Риека" (Хорватия) (первый матч – 2:1);
- "Викинг" (Норвегия) 20:00 "Спарта" (Прага, Чехия) (первый матч – 0:0)*;
- ПАОК (Греция) 20:30 "Левски" (Болгария) (первый матч – 0:2);
- "Янг Бойз" (Швейцария) 21:00 "Лиепая" (Латвия) (первый матч – 1:0);
- "Брондбю" (Дания) 20:00 "Погонь" (Польша) (первый матч – 1:1);
- "Чукаречки" (Сербия) 21:00 "Расинг" (Люксембург) (первый матч – 4:1);
- "Осиек" (Хорватия) 21:30 "Кызылжар" (Казахстан) (первый матч – 2:1);
- "Крузейдерс" (Северная Ирландия) 22:00 "Базель" (Швейцария) (первый матч – 0:2).
* Отметим, что в противостоянии "Викинг" (Норвегия) - "Спарта" (Прага, Чехия) соревнуются представители двух конкурентов Украины в Таблице коэффициентов.
Поскольку жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги конференций состоится до матчей третьего этапа отбора, второй квалификационный раунд – последняя возможность "затянуть" в посев представителей Германии и Италии "Кельн" и "Фиорентину" соответственно. Это нужно для того, чтобы сделать невозможным их встречу с "Зарей" в борьбе за группу. Посев "Фиорентине" и "Кельну" обеспечит вылет как минимум трех команд из тринадцати наиболее рейтинговых представителей стадии. Первые девять из этих команд (в списке ниже) могут также влиять на понижение корзины "Зари" в случае ее выхода в группу Лиги конференций:
"Базель" (в первом матче – победа над "Крузейдерс" 2:0), "Славия" (победа над "Сент-Джозеф" 4:0), "Янг Бойз" (победа над "Лиепаей" 1:0), АЗ (победа над "Тузла Сити" 1:0), ПАОК (поражение от "Левски 0:2), "Башакшехир" (ничья из "Маккаби" Нетанья 1:1), "Маккаби" Тель-Авив (победа над "Зирой" 3:0), "Астана" (поражение от "Ракува" 0:5), "Мольде" (победа над "Эльфсборгом" 4:1), АПОЭЛ (ничья с "Ботевом" 0:0), FCSB (поражение от "Сабуртало" 0:1), БАТЭ (поражение от "Коньяспора" 0:3), "Рапид" Вена (ничья с "Лехия" Гданьск 0:0).
- "Астана" (Казахстан) 18:00 "Ракув" (Польша) (первый матч – 0:5);
- "Маккаби" (Нетанья, Израиль) 19:30 "Башакшехир" (Турция) (первый матч – 1:1);
- "Эльфсборг" (Швеция) 19:45 "Мольде" (Норвегия) (первый матч – 1:4);
- АПОЭЛ (Кипр) 20:00 "Ботев" (Болгария) (первый матч – 0:0);
- "Славия" (Прага, Чехия) 20:00 "Сент-Джозеф" (Гибралтар) (первый матч – 4:0);
- FCSB (Румыния) 20:30 "Сабуртало" (Грузия) (первый матч – 0:1);
- "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) 20:30 "Зира" (Азербайджан) (первый матч – 3:0);
- ПАОК (Греция) 20:30 "Левски" (Болгария) (первый матч – 0:2);
- "Лехия" (Гданьск, Польша) 20:45 "Рапид" (Вена, Австрия) (первый матч - 0:0);
- "Коньяспор" (Турция) 21:00 БАТЭ (беларусь) (первый матч – 3:0);
- "Янг Бойз" (Швейцария) 21:00 "Лиепая" (Латвия) (первый матч – 1:0);
- "Тузла Сити" (Босния и Герцеговина) 21:45 АЗ (Нидерланды) (первый матч – 0:1);
- "Крузейдерс" (Северная Ирландия) 22:00 "Базель" (Швейцария) (первый матч – 0:2).
Отдельно следим за парой, где определяется соперник украинской команды:
- "Университатя Крайова" (Румыния) 20:30 "Влазния" (Албания) (первый матч – 1:1) – соперник "Зари";
Учитывая, что в группе Лиги конференций может оказаться "Днепр-1" (если вылетит из квалификации Лиги Европы), есть смысл следить за командами, имеющими более высокий личный рейтинг. Вылет таковых может способствовать повышению корзины украинского представителя. Интересны более 25-ти игровых пар, из которых два противостояния уже закончились вылетами высокорейтинговых "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) и "Нью-Сейнтс" (Уэльс). Также здесь упустим наших конкурентов в Таблице коэффициентов, чтобы не накладывать интересы друг на друга, а в некоторых парах – не создавать конфликт тех же интересов.
(Выгодные победы команд, которые выделены жирным)
- "Габала" (Азербайджан) 19:00 "Фехервар" (Венгрия) (первый матч – 1:4);
- "Кишварда" (Венгрия) 19:00 "Кайрат" (Казахстан) (первый матч – 1:0);
- "Милсами" (Молдова) 19:00 КуПС (Финляндия) (первый матч – 2:2);
- ЦСКА (София, Болгария) 20:00 "Македония ГП" (Северная Македония) (первый матч – 0:0);
- "Ньютаун" (Уэльс) 20:00 "Спартак" (Трнава, Словакия) (первый матч – 1:4);
- "Рига" (Латвия) 20:00 "Ружомберок" (Словакия) (первый матч – 3:0);
- "Олимпия" (Словения) 20:00 "Сепси" (Румыния) (первый матч – 1:3);
- "Нефтчи" (Азербайджан) 20:00 "Арис" (Кипр) (первый матч – 0:2);
- "Дрита" (Косово) 21:00 "Антверпен" (Бельгия) (первый матч – 0:0);
- "Динамо" (Минск, беларусь) 21:00 "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль) (первый матч – 1:2);
- "Слайго Роверс" (Ирландия) 21:00 "Мотеруэлл" (Шотландия) (первый матч – 1:0);
- Шкендия" (Северная Македония) 21:00 "Валмиера" (Латвия) (первый матч – 2:1)
- "Вадуц" (Лихтенштейн) 21:00 "Копер" (Словения) (первый матч – 1:0);
- "Будучность" (Черногория) 21:30 "Брейдаблик" (Исландия) (первый матч – 0:2);
- "Академия Пушкаша" (Венгрия) 22:00 "Витория Гимарайнш" (Португалия) (первый матч – 0:3);
- ДАК (Словакия) 22:00 "Викингур" (Фарерские острова) (первый матч – 2:0);
- "Зрински" (Босния и Герцеговина) 22:00 "Тирана" (Албания) (первый матч – 1:0).
- "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) – "Тобол" (Казахстан) 0:1 (первый матч – 0:2);
- "Нью-Сейнтс" (Уэльс) – "Викингур" (Исландия) 0:0 (первый матч – 0:2);
- "Балкани" (Косово) - "Ла Фиорита" (Сан-Марино) 6:0 (первый матч - 4:0);
- "Интер Эскальдес" (Андорра) – ЧФР Клуж (Румыния) 1:1 (первый матч – 0:3);
- АИК (Швеция) – "Ворскла" (Украина) 2:0 (д.в) (первый матч – 2:3);
- КИ Клаксвик (Фарерские острова) - "Сутьеска" (Черногория) 1:0 (первый матч – 0:0);
- "Гомель" (беларусь) – "Арис" (Греция) 1:2 (первый матч – 1:5).
- "Пайде" (Эстония) 19:00 "Арарат-Армения" (Армения) (первый матч – 0:0);
- "Левадия" (Эстония) 20:00 "Хайбернианс" (Мальта) (первый матч – 2:3);
- "Динамо" (Батуми, Грузия) 20:00 "Лех" (Польша) (первый матч – 0:5);
- "Хамрун Спартанс" (Мальта) 21:00 "Вележ" (Босния и Герцеговина) (первый матч – 1:0);
- "Мура" (Словения) 21:00 "Сент-Патрикс" (Ирландия) (первый матч – 1:1);
- "Лачи" (Албания) 21:00 "Петрокуб" (Молдова) (первый матч – 0:0);
- "Тре-Фиори" (Сан-Марино) 21:45 Б36 (Фарерские острова) (первый матч – 0:1).
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