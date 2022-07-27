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АИК - Ворскла: смотреть онлайн, видеотрансляция
Победят ли парни Скрипника во второй раз?
Фото: ФК Ворскла
Неделю назад полтавская "Ворскла" сделала шаг навстречу к третьему раунду квалификации Лиги Конференций. В номинальной домашней игре был обыгран "АИК". Сегодня коллектив Скрипника попытается во второй раз одолеть шведского оппонента, завершив начатое.
Лига Конференций, второй отборочный раунд. 1-й матч
27 июля, Сольна, стадион "Френдс Арена"
"АИК" 20:00 "Ворскла"
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