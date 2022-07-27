АИК - Ворскла: смотреть онлайн, видеотрансляция

Неделю назад полтавская "Ворскла" сделала шаг навстречу к третьему раунду квалификации Лиги Конференций. В номинальной домашней игре был обыгран "АИК". Сегодня коллектив Скрипника попытается во второй раз одолеть шведского оппонента, завершив начатое.

Лига Конференций, второй отборочный раунд. 1-й матч

27 июля, Сольна, стадион "Френдс Арена"

"АИК" 20:00 "Ворскла"