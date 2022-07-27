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АИК - Ворскла: смотреть онлайн, видеотрансляция

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Победят ли парни Скрипника во второй раз?

АИК - Ворскла: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Ворскла

UA-Футбол
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Неделю назад полтавская "Ворскла" сделала шаг навстречу к третьему раунду квалификации Лиги Конференций. В номинальной домашней игре был обыгран "АИК". Сегодня коллектив Скрипника попытается во второй раз одолеть шведского оппонента, завершив начатое.

Читайте такжеАИК - Ворскла. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 27 июля 2022

Лига Конференций, второй отборочный раунд. 1-й матч
27 июля, Сольна, стадион "Френдс Арена"

"АИК" 20:00 "Ворскла"

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В статье: Ворскла (Полтава) АИК
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