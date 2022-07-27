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УЕФА объявил составы команд на ответный матч Лиги коференций АИК - Ворскла

Лига конференций
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Без сюрпризов

УЕФА объявил составы команд на ответный матч Лиги коференций АИК - Ворскла

фото - ФК Ворскла, автор невідомий

Новина українською

УЕФА опубликовал стартовые составы "Ворсклы" и "АИК" перед первым матчем второго раунда квалификации Лиги конференций.

С первых минут на поле выйдут:

  • Ризнык (В)
  • Пердута
  • Зайков
  • Яворский
  • Бацула
  • Козыренко
  • В.Тилль
  • Пуцлин
  • Олейник
  • Степанюк
  • Марлисон

За соперника сыграют:

  • Нордфельдт (В)
  • Мендес
  • Папаяннопулос
  • Сичендже
  • Отьено
  • Аяри
  • Ларссон
  • Хуссеин
  • Бйорнстрем
  • Гвидетти
  • Стефанелли.

Матч начнется в 20:00.

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В статье: Ворскла (Полтава) УЕФА АИК (Швеция) Лига конференций
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Источник:
uefa.com

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