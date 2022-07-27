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УЕФА объявил составы команд на ответный матч Лиги коференций АИК - Ворскла
Без сюрпризов
фото - ФК Ворскла, автор невідомий
УЕФА опубликовал стартовые составы "Ворсклы" и "АИК" перед первым матчем второго раунда квалификации Лиги конференций.
С первых минут на поле выйдут:
- Ризнык (В)
- Пердута
- Зайков
- Яворский
- Бацула
- Козыренко
- В.Тилль
- Пуцлин
- Олейник
- Степанюк
- Марлисон
За соперника сыграют:
- Нордфельдт (В)
- Мендес
- Папаяннопулос
- Сичендже
- Отьено
- Аяри
- Ларссон
- Хуссеин
- Бйорнстрем
- Гвидетти
- Стефанелли.
Матч начнется в 20:00.
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Источник:uefa.com
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