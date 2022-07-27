АИК - Ворскла 2:0. Не вылетели, а скорее засудили

Обыграв неделю назад "АИК", полтавская "Ворскла" явила миру небольшую сенсацию. Букмекеры в команду Скрипника не верили, эксперты, и мы в их числе, отмечали, что после огромной паузы "зелено-белым" будет тяжело показать уровень в официальных поединках. Показали. Доказали. Посрамили. 3:2 в матче, который лишь номинально был домашним, а по факту выездным, можно считать хорошим результатом. Но важно было понимать, что позади лишь один небольшой шаг на пути к групповому этапу Лиги Конференций.

Не только нам, но и Виктору Скрипнику понравился недавний матч "Ворсклы". Доказательства? Без проблем, за нас говорит тот факт, что наставник полтавчан не провел ни одной замены в составе и в заявке. Все остались на своих местах. Наставник "АИКа" сменил несколько игроков, что также было логично. В отличие от украинской команды, шведы параллельно играют в родном чемпионате, а держать планку в двух параллельных турнирах без ротации - невыполнимая миссия. Потому и четыре замены.

Если смотреть в целом, первый тайм сегодняшнего матча можно назвать положительным событием. Возможно, это был неидеальный матч, но команды старались держать темп и даже создавали моменты. Особенно, что касается "Ворсклы". Коллектив Скрипника превзошел шведов по общему количеству ударов в сумме и в створ. Солидно. Справедливости ради отметим, что большинство этим самых ударов были нанесены из-за пределов штрафной, но выстрелы Пуцлина и Тилля были очень опасными, а потому их не нужно недооценивать.

"АИК" создал меньше, но по общему впечатлению смотрелся не хуже. Сразу вспоминается классный проход Гвидетти и проигранная дуэль Ризныка, а также мощный удар Бьорнстрома в дальний - рядом со штангой. И все же команды не ушли на перерыв с сухим счетом - хозяева его размочили. Сумбурная атака на 45+3 завершилась выносом Пердуты точно на ногу Мендеса. Находясь на углу штрафной, правый фулбек "АИКа" точно пробил в угол - 1:0. Счет по итогам двух встреч стал равным.

И если первую половину можно было назвать относительно равной, то после перерыва "АИК" сильно прибавил. Хотя нет, не так. Скорее после перерыва сильно подсела "Ворскла". Шведские хозяева все сильнее наваливались на ворота Ризныка, правда молодой вратарь украинской сборной держался достойно, несколько раз выручив полтавчан. Ему не привыкать. "Зелено-белым" нужно было терпеть, практически забыв о контратаках. Ставка оказалась верной - "АИК" в экстра-тайм затянуть удалось. Там поначалу, что интересно, "Ворскла" смотрелась даже опаснее, а удар Степанюка мог становиться золотым. Увы, кипер шведов тоже кое-что умеет.

Ну а дальше кульминация матча, его главный эпизод, та самая изюминка противостояния, надолго застрявшая поперек горла болельщикам "Ворсклы". Полтавчане пропустили второй. Хотя это утверждение как минимум спорно. Сумбурный момент в штрафной Ризныка закончился сейвов украинского кипера и попыткой последующего добивания. Вначале показалось, что она, попытка, оказалась неудачной, но судья указал на центр поля. Шведские трансляторы решили не баловать нас качественными повторами, однако из увиденного можем сказать, что гола скорее не было, нежели наоборот.

Общий счет 4:3 по сумме двух встреч вывел в следующий раунд квалификации "АИК". Полтавская "Ворскла" достаточно быстро покидает Лигу Конференций, проведя в отборе лишь два матча. Но как нам кажется, парни. Скрипника смотрелась очень достойно. Они точно наиграли на нашу с вами похвалу.

Лига Конференций, второй отборочный раунд. 2-й матч

27 июля, Стокгольм, стадион "Стокхольмс"

АИК - Ворскла 2:0

Голы: Юсафат Мендес 45+3, Аксель Бьорнстрем 107

АИК: Биляль Хуссейн, Коллинс Сичендже (Йеспер Сисей 106), Кристоффер Нордфельдт, Юсафат Мендес (Эрик Ринг 103), Сотирис Папаяннопулос, Себастьян Ларссон, Николас Стефанелли (Беньямин Мбунга-Кимпиока 103), Йон Гвидетти (Набиль Бауи 106), Аксель Бьорнстрем, Эрик Отьено, Ясин Аяри (Амар Ахмед 78)

Ворскла: Дмитрий Ризнык, Джоко Зайков (Артем Челядин 30), Игорь Пердута, Венсан Тилль (Даниил Кравчук 74), Руслан Степанюк, Денис Олейник, Сергей Яворский, Юрий Козыренко, Давид Пуцлин, Андрей Бацула, Марлисон (Фелипе Родригес 74)

Предупреждения: Эрик Отьено 41 - Венсан Тилль 45, Фелипе Родригес 83, Андрей Бацула 88, Дмитрий Ризнык 108, Сергей Яворский 112