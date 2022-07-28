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Ворскла не может пройти еврокубкового соперника в двухматчевом противостоянии уже четыре попытки подряд

Лига конференций
(2 голосов)

Печальная серия полтавчан

Ворскла не может пройти еврокубкового соперника в двухматчевом противостоянии уже четыре попытки подряд

Фото: aikfotboll.se

UA-Футбол
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Полтавская "Ворскла" по сумме двух матчей уступила шведскому АИКу во втором раунде квалификации Лиги конференций 3:4. Этот результат стал четвертой подряд неудачей украинской команды в двухматчевых еврокубковых противостояниях на вылет.

Перед этим "Ворскла" вылетела из второго раунда квалификации Лиги конференций 2021/22 от КуПСа 2:2 и 2:3 (д.ч.). Еще раньше были вылеты из третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2016/17 и 2015/16 от хорватской "Локомотивы" и словацкой "Жилины" соответственно.

Между противостояниями на вылет в Лиге Европы и Лиге конференций было участие в групповом этапе сезона 2018/19, но тогда "Ворскла" оказалась в группе Лиги Европы автоматически.

Последний раз еврокубковое противостояние на вылет "Ворскла" выигрывала в сезоне 2011/12, когда поочередно одолела в квалификации Лиги Европы "Гленторан" (Северная Ирландия), "Слайго Роверс" (Ирландия) и "Динамо" (Бухарест, Румыния).

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В статье: Ворскла (Полтава) Лига конференций
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