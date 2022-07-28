Все решил скандальный мяч. Видео голов и обзор матча АИК - Ворскла 2:0

В среду, 27 июля "Ворскла" в ответном поединке второго раунда квалификации Лиги конференций встречалась со шведским "АИКом". Игра проходила в Стокгольме на Френдс Арене. Первая встреча завершилась победой полтавчан со счетом 3:2.

Во втором матче в основное время шведы выровняли ситуацию за счет гола Джо Мендеса. Во второй половине игры команды не забивали, поэтому судьба поединка определилась в экстра-тайме. На 107 минут победный гол забил Аксель Бьернстром. Однако после нескольких просмотров нет уверенности, что мяч пересек линию ворот.

Лига Конференций, второй отборочный раунд. 2-й матч

27 июля, Стокгольм, стадион "Стокхольмс"

АИК - Ворскла 2:0

Голы: Юсафат Мендес 45+3, Аксель Бьорнстрем 107