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Кочергин забил во втором еврокубковом матче кряду
Снова пострадала "Астана"
Фото: RKS Raków Częstochowa
В рамках второго квалификационного раунда Лиги Конференций между собой играют "Ракув" и "Астана".
По итогам первого тайма польская сторона ведет со счетом 1:0. Единственный гол в игре забил украинец Владислав Кочергин. Он вышел на игру с первых минут.
VladsLO❤️E Kochergin ????⚽️— Raków Częstochowa ???????? (@Rakow1921) July 28, 2022
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28'⏱️ #ASTRCZ 0⃣:1⃣ https://t.co/z97iIgx1M8 pic.twitter.com/sgZ26ERlAq
Для вингера это уже второй гол в двухматчевом противостоянии с "Астаной". В игре недельной давности, когда "Ракув" победил со счетом 5:0, Владислав забил, а также отдал голевую передачу.
Отметим, что контракт Кочергина с "Ракувом" действует до лета 2025-го года.
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