Кочергин забил во втором еврокубковом матче кряду

В рамках второго квалификационного раунда Лиги Конференций между собой играют "Ракув" и "Астана".

По итогам первого тайма польская сторона ведет со счетом 1:0. Единственный гол в игре забил украинец Владислав Кочергин. Он вышел на игру с первых минут.

Для вингера это уже второй гол в двухматчевом противостоянии с "Астаной". В игре недельной давности, когда "Ракув" победил со счетом 5:0, Владислав забил, а также отдал голевую передачу.

Отметим, что контракт Кочергина с "Ракувом" действует до лета 2025-го года.