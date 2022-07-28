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Кочергин забил во втором еврокубковом матче кряду

Лига конференций
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Снова пострадала "Астана"

Кочергин забил во втором еврокубковом матче кряду

Фото: RKS Raków Częstochowa

UA-Футбол
Новина українською

В рамках второго квалификационного раунда Лиги Конференций между собой играют "Ракув" и "Астана".

По итогам первого тайма польская сторона ведет со счетом 1:0. Единственный гол в игре забил украинец Владислав Кочергин. Он вышел на игру с первых минут.

Для вингера это уже второй гол в двухматчевом противостоянии с "Астаной". В игре недельной давности, когда "Ракув" победил со счетом 5:0, Владислав забил, а также отдал голевую передачу.

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Отметим, что контракт Кочергина с "Ракувом" действует до лета 2025-го года.

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В статье: Владислав Кочергин Ракув (Ченстохова)
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