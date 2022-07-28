ЛК. Гол Кочергина продлил издевку Ракува над грандом Казахстана

Второй квалификационный раунд Лиги конференций – это 106 команд, разделенных на 53 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча (дома и на выезде без правила выездного гола). Победители по сумме двух игр пройдут в третий квалификационный раунд, проигравшие попрощаются с еврокубками.

Первые матчи прошли неделю назад. Базовый день ответных матчей – 28-е июля. Но некоторые поединки состоялись раньше.

Вашему вниманию - еще некоторые результаты раунда.

"Астана" (Казахстан) - "Ракув" (Польша) 0:1 (первый матч - 0:5)

Гол: Кочергин 16

1:0 – это продолжение издевательств над "Астаной", ведь в первом матче "Ракув" выиграл 5:0. Трудно было спрогнозировать такое избиение гранда Казахстана, но по факту это на руку луганской "Заре", которая поднялася на одну позицию в списке формирования корзин, а также в раунде плей-офф отбора Лиги конференций уж точно не сыграет с "Фиорентиной" (вылет " Астаны" затащил итальянцев в посев).

Гол за "Ракув" забил украинец Владислав Кочергин (78 минут на поле) – он отличился и в первом матче между командами. За "Астану" целый матч провел Даниил Бескоровайный, так что это было своеобразное украинское дерби.

"Габала" (Азербайджан) - "Фехервар" (Венгрия) (первый матч - 1:4)

Голы:

"Пайде" (Эстония) - "Арарат-Армения" (Армения) (первый матч - 0:0)

Голы:

"Кишварда" (Венгрия) - "Кайрат" (Казахстан) (первый матч - 1:0)

Голы:

"Милсами" (Молдова) - КуПС (Финляндия) (первый матч - 2:2)

Голы:

"Маккаби" (Нетанья, Израиль) - "Башакшехир" (Турция) (первый матч - 1:1)

Голы:

"Эльфсборг" (Швеция) - "Мольде" (Норвегия) (первый матч - 1:4)

Голы:

ЦСКА (София, Болгария) - "Македония ГП" (Северная Македония) (первый матч - 0:0)

Голы:

"Раднички" (Сербия) - "Гзира" (Мальта) (первый матч - 2:2)

Голы:

АПОЭЛ (Кипр) - "Ботев" (Болгария) (первый матч - 0:0)

Голы:

"Олимпия" (Словения) - "Сепси" (Румыния) (первый матч - 1:3)

Голы:

"Лиллестрём" (Норвегия) - СИК (Финляндия) (первый матч - 1:0)

Голы:

"Славия" (Прага, Чехия) - "Сент-Джозеф" (Гибралтар) (первый матч - 4:0)

Голы:

"Виборг" (Дания) - "Судува" (Литва) (первый матч - 1:0)

Голы:

"Викинг" (Норвегия) - "Спарта" (Прага, Чехия) (первый матч - 0:0)

Голы:

"Нефтчи" (Азербайджан) - "Арис" (Кипр) (первый матч - 0:2)

Голы:

"Ньютаун" (Уэльс) - "Спартак" (Трнава, Словакия) (первый матч - 1:4)

Голы:

"Левадия" (Эстония) - "Хайбернианс" (Мальта) (первый матч - 2:3)

Голы:

"Динамо" (Батуми, Грузия) - "Лех" (Польша) (первый матч - 0:5)

Голы:

"Рига" (Латвия) - "Ружомберок" (Словакия) (первый матч - 3:0)

Голы:

"Юргорден" (Швеция) - "Риека" (Хорватия) (первый матч - 2:1)

Голы: