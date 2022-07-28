ЛК. Роналдо выбил ПАОК Развана Луческу, вылеты БАТЭ и Динамо Минск

Лига конференций, второй квалификационный раунд, ответные матчи

Игра с захватывающим сюжетом. Румынский клуб “ФКСБ”, известный ранее как “Стяуа”, выигрывал по ходу матча 1:0 и 2:1, что переводило противостояние в овертайм, но на 78-й минуте грузинский “Сабуртало” забил второй мяч и казалось, что сможет обезопасить себя от вылета. Как бы не так! “ФКСБ” сразу же забил третий мяч, а на 87-й минуте точку в игре поставил Радунович, реализовал пенальти. Хозяева доигрывали матч вдесятером, арбитр добавил семь минут и болельщикам “ФКСБ” казалось, что эта игра никогда не кончится. Но все же румынский клуб победил.

“ФКСБ” Румыния – “Сабуртало” Грузия 4:2 (первый матч 0:1)

Голы: Дава 44, Эджума 55, Коман 80, Радунович 87 (пен.) – Гоштелиани 69, Табатадзе 78

Удаление: Кордя 90+4 (“ФКСБ”)

“Маккаби” Тель-Авив все вопросы с победителем пары решил еще в первом матче, поэтому на своем поле удовлетворился нулевой ничьей с азербайджанской “Зирей”.

“Маккаби” Тель-Авив Израиль – “Зиря” Азербайджан 0:0 (первый матч 3:0)

Определился соперник “Зари”. “Университатя Крайова” в гостях сыграла вничью с “Влазнией”, но на своем поле уверенно переиграла победителя Кубка Албании, отправив в ворота соперника три мяча.

“Университатя Крайова” Румыния – “Влазния” Албания 3:0 (первый матч 1:1)

Голы: Матей 58, Раул Силва 62, Гэман 80

Победа “Левски” в первом матче над “ПАОКом” была одним из самых неожиданных результатов второго квалификационного раунда. И болгарам удалось отстоять свое преимущество. На знаменитой “Тумбе” в Салониках “Левски” вышел вперед после гола 22-летнего бразильца Роналдо, подписанного во второй команде “Байи” за 50000 евро, и “ПАОК” смог ответить только голом воспитанника “Бенфики” Тьягу Данташа. Шансы на камбек стали минимальными после двух подряд удалений за перебор желтых карточек. Бесславный вылет команды Развана Луческу.

“ПАОК” Греция – “Левски” Болгария 1:1 (первый матч 0:2)

Голы: Тьягу Данташ 56 – Роналдо 25

Удаления: Дуглас Аугусто 72 (“ПАОК”), Виейринья 81 (“ПАОК”)

Гостевая ничья с венским “Рапидом” давал “Лехии” хорошие шансы на проход в следующий раунд, но на своем поле гданьский коллектив не выдержал давления. “Лехия” пропустила два гола в середине первого тайма, и смогла ответить всего лишь одним мячом после перерыва.

“Лехия Гданськ” Польща – “Рапид Вена” Австрия 1:2 (первый матч 0:0)

Голы: Зволиньски 82 – Кюн 16, Грюлль 18 (пен.)

Результат первого матча ясно показал, кто является фаворитом противостояния “Коньяспора” с “БАТЭ” и во второй игре белорусский клуб тоже уступил без шансов. 5:0 по сумме двух матчей в пользу “Коньяспора”.

“Коньяспор” Турция – “БАТЭ” Беларусь 2:0 (первый матч 3:0)

Голы: Рахманович 37, Кальво 43

Удаление: Чикалеши 74 (“Коньяспор”)

“Янг Бойз” в прошлом сезоне побеждал в Лиге чемпионов “Манчестер Юнайтед”, ныне же вынужден довольствоваться двумя победами над “Лиепаей” во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Закономерный результат.

“Янг Бойз” Швейцария – “Лиепая” Латвия 3:0 (первый матч 1:0)

Голы: Нсаме 2 (пен.), Ррудхани 41, Ниассе 72

Помимо “Лехии” Гданьск, покидает еврокубки и “Погонь” из Щецина. В прошлом раунде команда шведского тренера Йенса Густафссона переиграла исландский “Рейкьявик”, но датский “Брондбю” оказался ей не по зубам.

“Брондбю” Дания – “Погонь” Польша 4:0 (первый матч 1:1)

Голы: Хедлунд 17 (пен.), Хедлунд 33, Квистгорден 52, Дивкович 62

Большая удача для ирландского футбола. Красивый гол в игре с “Мазервеллом” забил 23-летний центрхав Шейн Блэйни, удачно исполнив штрафной, а на последних минутах удвоил преимущество “Слайго Роверс” новозеландский форвард Макс Мата.

“Слайго Роверс” Ирландия – “Мазервелл” Шотландия 2:0 (первый матч 1:0)

Голы: Блейни 4, Мата 90+1

“Антверпен” с такими звездными футболистами как Алдервейрелд, Наингголан, Янссен и звездным тренером Марком ван Боммелем смог выйти в следующий раунд, обыграв в гостях клуб из Косово “Дрита”.

“Дрита” Косово – “Антверпен” Бельгия 0:2 (первый матч 0:0)

Голы: Красничи 53, Баликвиша 90+9

Албанский “Лячи” выигрывал после первого тайма 1:0 у молдавского “Петрокуба”, и уже, возможно, видел себя в следующем раунде, но после перерыва “Петрокуб” шокировал хозяев четырьмя безответными голами.

“Лячи” Албания – “Петрокуб” Молдова 1:4 (первый матч 0:0)

Голы: Мазрекай 38 – Котогай 54, Амброс 74, Амброс 75, Кожокару 90+3

“Чукарички” уверенно выиграл в первом матче у люксембургского “Расинг Юниона”, все прошло хорошо для сербского клуба и в ответной игре.

“Чукарички” Сербия – “Расинг Юнион” Люксембург 4:0 (первый матч 4:1)

Голы: Бадамоси 39, Бадамоси 41, Иванович 52, Спасоевич 73

Если “Шкендия” выиграла в первом матче у латвийской “Валмиеры”, почему бы это не сделать в ответной игре на своем поле?

“Шкендия” Северная Македония – “Валмиера” Латвия 3:1 (первый матч 2:1)

Голы: Бейтуляй 11, Дориев 33, Рамадани 85 – Мурата 25

Удаление: Мурата 67 (“Валмиера”)

Помимо победителя Кубка Албании-2022, покинул Лигу конференций и обладатель Кубка Боснии и Герцеговины. “Вележ” на своем поле и в гостях проиграл мальтийскому “Хамруну” с одинаковым счетом – 0:1.

“Хамрун” Мальта – “Вележ” Босния и Герцеговина 1:0 (первый матч 1:0)

Гол: Джонни 15

После победы “Хапоэль” Беэр-Шева над “Динамо” Минск, единственной белорусской командой в Лиге конференций останется чемпион “Шахтер” Солигорск, который стартует в турнире в следующем раунде и будет противостоять румынскому “Клужу”.

“Динамо” Минск – “Хапоэль” Беэр-Шева Израиль 0:1 (первый матч 1:2)

Гол: Хатуэль 85