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Стал победным. Шикарный гол Кочергина в матче Лиги Конференций

Лига конференций
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Украинец продолжает забивать в еврокубках

Стал победным. Шикарный гол Кочергина в матче Лиги Конференций

Фото: Raków Częstochowa

UA-Футбол
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В ответном матче второго отборочного раунда Лиги Конференций, "Ракув" сумел минимально одолеть "Астану".

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Единственный гол встречи забил украинец Владислав Кочергин. Предлагаем вам насладиться этим ударом вингера, который по итогу стал победным.

Напомним, что в первой игре "Ракув" победил со счетом 5:0 - на счету Кочергина 1+1.

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В статье: Владислав Кочергин Ракув (Ченстохова)
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