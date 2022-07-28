Стал победным. Шикарный гол Кочергина в матче Лиги Конференций

В ответном матче второго отборочного раунда Лиги Конференций, "Ракув" сумел минимально одолеть "Астану".

Единственный гол встречи забил украинец Владислав Кочергин. Предлагаем вам насладиться этим ударом вингера, который по итогу стал победным.

Напомним, что в первой игре "Ракув" победил со счетом 5:0 - на счету Кочергина 1+1.