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Стал победным. Шикарный гол Кочергина в матче Лиги Конференций
Украинец продолжает забивать в еврокубках
Фото: Raków Częstochowa
В ответном матче второго отборочного раунда Лиги Конференций, "Ракув" сумел минимально одолеть "Астану".
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Единственный гол встречи забил украинец Владислав Кочергин. Предлагаем вам насладиться этим ударом вингера, который по итогу стал победным.
Напомним, что в первой игре "Ракув" победил со счетом 5:0 - на счету Кочергина 1+1.
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