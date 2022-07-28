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Румынский оппонент. Определился соперник Зари в третьем отборочном раунде ЛК

Лига конференций
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Играть уже через неделю

Румынский оппонент. Определился соперник Зари в третьем отборочном раунде ЛК

Фото - ФК Зоря / Автор невідомий

UA-Футбол
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Луганская "Заря" узнала соперника по третьему квалификационному раунду Лиги Конференций.

Коллектив Патрика ван Леувена сыграет с румынским клубом "Университатя Крайова". Во втором отборочном раунде румыны по сумме двух встреч одолели албанскую "Влазнию" (1:1, 3:0).

Начало двухматчевой серии уже через неделю - 4-го августа. Ответная встреча пройдет 11-го числа.

Напомним, что из-за войны, "Заря" не сможет провести еврокубковый матч в Украине. Номинально домашнюю встречу луганчане проведут в Польше.

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В статье: Заря (Луганск) Университатя(Румыния)
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