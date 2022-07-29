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Только с одним представителем Украины. Определились все пары третьего раунда квалификации Лиги конференций

Лига конференций
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Заря в игре, Ворскла вылетела

Только с одним представителем Украины. Определились все пары третьего раунда квалификации Лиги конференций

Фото: УЕФА / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Состоялись матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций, по итогам которых сформировались пары третьего раунда отбора турнира. Среди участников будет и представитель Украины – луганская "Заря". А вот "Ворскла" вылетела, не сумев пройти АИК.

Всего в раунде примут участие 64 команды.

Основной путь:

  • "Спартак" (Трнава, Словакия) – "Ракув" (Польша);
  • КуПС (Финляндия) – "Янг Бойз" (Швейцария);
  • "Брондбю" (Дания) – "Базель" (Швейцария);
  • АИК (Швеция) – "Шкендия" (Северная Македония);
  • "Пайде" (Эстония) – "Андерлехт" (Бельгия);
  • "Лиллестрем" (Норвегия) – "Антверпен" (Бельгия);
  • "Викинг" (Норвегия) – "Слайго Роверс" (Ирландия);
  • "Виборг" (Дания) – Б36 Торсхавн (Фарерские острова);
  • ЦСКА (София, Болгария) – "Сент-Патрикс" (Ирландия);
  • "Брейдаблик" (Исландия) – "Башакшехир" (Турция);
  • АПОЭЛ (Кипр) – "Кызылжар" (Казахстан);
  • "Мольде" (Норвегия) – "Кишварда" (Венгрия);
  • ДАК (Словакия) – FCSB (Румыния);
  • "Нефтчи" (Азербайджан) – "Рапид" (Вена, Австрия);
  • "Вадуц" (Лихтенштейн) – "Коньяспор" (Турция);
  • "Рига" (Латвия) – "Жил Висенте" (Португалия);
  • "Сепси" (Румыния) – "Юргорден" (Швеция);
  • "Вольфсбергер" (Австрия) – "Гзира" (Мальта);
  • "Левски" (Болгария) – "Хамрун Спартанс" (Мальта);
  • "Фехервар" (Венгрия) – "Петрокуб" (Молдова);
  • "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) – "Арис" (Греция);
  • "Твенте" (Нидерланды) – "Чукарички" (Сербия);
  • "Славия" (Прага, Чехия) – "Панатинайкос" (Греция);
  • "Заря" (Украина) – "Университатя Крайова" (Румыния);
  • "Лугано" (Швейцария) – "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль);
  • "Хайдук" (Хорватия) – "Витория Гимарайнш" (Португалия);
  • "Данди Юнайтед" (Шотландия) – АЗ (Нидерланды).

Путь чемпионов:

  • "Балкани" (Косово) – КИ Клаксвик (Фарерские острова);
  • "Зрински" (Босния и Герцеговина) – "Тобол" (Казахстан);
  • "Рига" (Латвия) – "Хайбернианс" (Мальта);
  • "Шахтер" (Солигорск, беларусь) – ЧФР "Клуж" (Румыния);
  • "Викингур" (Исландия) – "Лех" (Польша).

Матчи состоятся 4-го и 11-го августа.

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В статье: Третий квалификационный раунд Лига конференций
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