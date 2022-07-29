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Только с одним представителем Украины. Определились все пары третьего раунда квалификации Лиги конференций
Заря в игре, Ворскла вылетела
Фото: УЕФА / Автор неизвестен
Состоялись матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций, по итогам которых сформировались пары третьего раунда отбора турнира. Среди участников будет и представитель Украины – луганская "Заря". А вот "Ворскла" вылетела, не сумев пройти АИК.
Всего в раунде примут участие 64 команды.
Основной путь:
- "Спартак" (Трнава, Словакия) – "Ракув" (Польша);
- КуПС (Финляндия) – "Янг Бойз" (Швейцария);
- "Брондбю" (Дания) – "Базель" (Швейцария);
- АИК (Швеция) – "Шкендия" (Северная Македония);
- "Пайде" (Эстония) – "Андерлехт" (Бельгия);
- "Лиллестрем" (Норвегия) – "Антверпен" (Бельгия);
- "Викинг" (Норвегия) – "Слайго Роверс" (Ирландия);
- "Виборг" (Дания) – Б36 Торсхавн (Фарерские острова);
- ЦСКА (София, Болгария) – "Сент-Патрикс" (Ирландия);
- "Брейдаблик" (Исландия) – "Башакшехир" (Турция);
- АПОЭЛ (Кипр) – "Кызылжар" (Казахстан);
- "Мольде" (Норвегия) – "Кишварда" (Венгрия);
- ДАК (Словакия) – FCSB (Румыния);
- "Нефтчи" (Азербайджан) – "Рапид" (Вена, Австрия);
- "Вадуц" (Лихтенштейн) – "Коньяспор" (Турция);
- "Рига" (Латвия) – "Жил Висенте" (Португалия);
- "Сепси" (Румыния) – "Юргорден" (Швеция);
- "Вольфсбергер" (Австрия) – "Гзира" (Мальта);
- "Левски" (Болгария) – "Хамрун Спартанс" (Мальта);
- "Фехервар" (Венгрия) – "Петрокуб" (Молдова);
- "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) – "Арис" (Греция);
- "Твенте" (Нидерланды) – "Чукарички" (Сербия);
- "Славия" (Прага, Чехия) – "Панатинайкос" (Греция);
- "Заря" (Украина) – "Университатя Крайова" (Румыния);
- "Лугано" (Швейцария) – "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль);
- "Хайдук" (Хорватия) – "Витория Гимарайнш" (Португалия);
- "Данди Юнайтед" (Шотландия) – АЗ (Нидерланды).
Путь чемпионов:
- "Балкани" (Косово) – КИ Клаксвик (Фарерские острова);
- "Зрински" (Босния и Герцеговина) – "Тобол" (Казахстан);
- "Рига" (Латвия) – "Хайбернианс" (Мальта);
- "Шахтер" (Солигорск, беларусь) – ЧФР "Клуж" (Румыния);
- "Викингур" (Исландия) – "Лех" (Польша).
Матчи состоятся 4-го и 11-го августа.
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