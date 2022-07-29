Не как шведы под Полтавой. Акценты зрителя на играх Ворсклы с АИКом

Нет, все-таки наша завышенная самооценка неистребима! Уж, казалось бы, куда нынче-то пыжиться – когда волею судеб украинские клубы напрочь отброшены назад: и материально, и кадрово, и с точки зрения турнирной практики? Но вот же, читаешь в чате на клубном канале "Ворсклы" призывы крушить "ноунеймов". Это вы про Гвидетти, Ларссона, Люстига? А кто в составе полтавчан хоть отдаленно может сравниться с их калибром? Ризнык? А кто о нем слышал в Европе? Потом в комментариях на сайте звучит: "Ну, если не выигрывать у таких аиков…" Вы серьезно? Тогда без комментариев.

По привычке заглянул в рейтинг клубов УЕФА. Так там оба поединщика делят с еще десятком команд место в конце второй сотни. И шо?

Ну, болельщики болельщиками: им свойственно выдавать желаемое за действительное (хотя скорее фанатам), а вот сама "Ворскла" произвела неожиданно благоприятное впечатление в дуэли с АИКом. И, на мой взгляд, больше чем "Динамо" заслуживала выхода в следующий раунд. При этом не забудем, что полтавчанам пришлось оба матча провести в Швеции.

Я бы не назвал ни один из них суперзрелищными, даже несмотря на фестиваль голов в первом и страсти в овертайме второго. Это были нормальные игры, футбола в них было достаточно, удовлетворение от просмотра получил (а в первом случае и удовольствие), но преувеличивать не стану. Просто это был тот футбол, каким он и должен быть в еврокубках. И для Полтавы, само по себе, это немало.

Но, повторюсь, первый матч здорово поднял настроение. И, соответственно, изрядно разочаровал исход всего поединка.

Случилось так, что в "домашнем" матче команды Скрипника из семи-восьми стоящих эпизодов пять завершились голами, да еще и наши выиграли. Это и возвысило его в наших глазах.

В самом дебюте игры Степанюк открыл счет, на что АИК ответил 13 минут спустя. В середине первого тайма Козыренко вновь вывел вперед "Ворсклу", и на этот раз счет сравнялся голом в нашу раздевалку. А вот третья и эффектнейшая попытка в исполнении Челядина, посреди второго тайма, в итоге принесла Полтаве победу. И единственную возможность отыграть этот мяч уже перед самым финальным свистком "съел" Ризнык.

К слову, в одном из текстовых онлайнов ответной игры, с благословения автоперевода, его окрестили прямо-таки устрашающе: "Гвидетти не смог переиграть Потрошителя"!!!

На сей раз интриге было приказано жить еще дольше. Проиграв в основное время, благодаря голу, пропущенному еще ближе к раздевалке, полтавчане получили решающий удар Бьернстрема (хоть мы с вами и оспариваем его авторство) в начале второго экстра-тайма. И единственный шанс исправить положение, переведя игру в послематчевую "лотерею" имел в концовке Степанюк. Увы, после его удара мяч просвистел над самой перекладиной.

Заслужена ли была победа команды Скрипника в "домашнем" поединке"? Скажу так: "Ворскла" была к ней ближе, чем соперник. В ответке АИК "наиграл" на победу более однозначно. Может быть, даже и не в один мяч. Но в дополнительное время забитого гола была достойна именно Полтава. Однако тут все было решено за нас и без нашего участия. Оттого-то и обидно до злости.

Если швейцарскому арбитру Шнайдеру неделю назад удалось выйти из быстрой футбольной воды сухоньким, то его сербского коллегу сия участь миновала. Вероятнее всего, с подачи ассистента. Гол, решивший исход двухматчевой борьбы и зафиксированный на 107-й минуте ответного матча вызвал законные сомнения.

Да у нас нет никаких доказательств того, что мяч полностью не пересек линию ворот, прежде чем Ризнык успел его выбить. Никаких, кроме комфортной уверенности: когда мы можем увидеть все, что хотим. Но главное заключается в том, что зрителю не предоставили фактического подтверждения легитимности гола. Где повтор с нужной точки, где?

И я, пожалуй, соглашусь с комментатором матча: то, что его так и не дали в трансляции, красноречиво говорит за себя. Осадочка столько, что в нем успешно растворились и якобы найденные вилочки.

Как тут не вспомнить о том, что я вталдычивал вам еще до введения ВАРа. Всякая футбольная технология лишь тогда чего-нибудь стоит, если ее применение повсеместно. Вот какой нам толк от технических достижений ФИФА, если из-за их отсутствия мы теряем команду в Европе в первом же раунде? Игрушки для богатых?

Понятное дело, что в послематчевых пенальти бабушка надвое сказала. Но у "Ворсклы" отобрали и этот шанс. Которого она, безусловно, была достойна. Именно это, а не радостные мгновения в Стамбуле, лично для меня стало главным впечатлением футбольного вечера, в который мы метались меж двух трансляций.

Говоря о везении, стоит вспомнить промах Стефанелли на 80-й минуте, когда аргентинец мог решить все в пользу АИКа еще в основное время. Так оно было бы честнее. Но отдадим должное и Ризныку, сделавшему все, чтобы помешать этому голу.

Вратарь стал самой заметной фигурой команды Скрипника в ответной игре. От трех до пяти сэйвов Ризныка, и большинство из них при счете 0:1, что называется, держали "Ворсклу" в игре. Очень похоже на то, что спас он ворота и тогда, когда засчитали второй гол. В первом матче более других запомнился молодой Козыренко с его "гол + пас".

У АИКа тогда в двух мячах принял участие Ларссон. В ответной игре на авансцену вышла целая группа его товарищей. Заметнее всех были лютовавший в прошлый раз после финального свистка Гвидетти и Стефанелли. А вот эффективнее прочих показался Бьернстрем. Блеснул пару-тройку раз и кипер Нордфельдт.

Общее впечатление от "Ворсклы" Скрипника в первых матчах сезона – самое благоприятное. Сложно сказать, каков процент заслуги в этом нового коуча. Возможно, и не так уж велик. Но, вы знаете, я не припомню Полтаву в Европе настолько играющей и, я бы сказал, раскованной. И это при всех наших негараздах. Скажу больше: не особенно припоминаю и такую "Зарю" Скрипника на этом уровне. Команда и тренер нашли друг друга? Доживем – увидим…

Никто не скажет, что они в Стокгольме сгорели, как шведы под Полтавой. Но оттого осадок еще горше – когда твою участь решают за тебя со стороны. И иди теперь доказывай, что ты не верблюд…

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