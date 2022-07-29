Судейский эксперт о голе в ворота Ворсклы: Не уверен – не поднимай

Судейский эксперт экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар прокомментировал спорную ситуацию в матче Лиги Конференций между АИКом (Швеция) и "Ворсклой" (Украина). Тогда, напомним, уже в дополнительное время шведы провели атаку, пробили по воротам, Ризнык преградил мячу путь, но судьи зафиксировали взятие ворот. Ни один из повторов не дал четкого ответа на вопрос о том, пересек ли мяч линию.

Мирослав Ступар сразу вспомнил случай со своей карьеры, когда также имели место аналогичные сомнения. Тогда, в 1980-м году, в одном из матчей чемпионата СССР бригада во главе со Ступаром гол не зафиксировала. Затем Федерация футбола провела эксперимент и, как сказал эксперт, пришла к выводу, что решение было правильным – Мирослава Ступара поддержали.

Сегодня времена другие. Экспериментов проводить не нужно, достаточно посмотреть качественный повтор. Проблема в том, что шведские трансляторы по известным только им причинам его не обеспечили. Также Ступар отметил безответственность УЕФА, который не обеспечивает такие матчи системой VAR. И это влияет на судьбу команд и Ассоциаций.

Что касается конкретно ситуации, то судейский эксперт говорит:

"Ассистент не был на самой линии – находился где-то в метре от нее. Так что не мог четко видеть. А во-вторых, его поле видимости было перекрыто Ризныком. Поэтому для принятия такого решения нужна была незаурядная смелость. Арбитр в поле (серб Миланович, - примечание) также не мог видеть ситуацию. Поэтому и произошло то, что произошло. Жаль, что арбитры пренебрегли золотым неписаным правилом: не уверен – не поднимай. Это стоило нашей команде шансов на проход дальше".

Добавим, что "Ворскла" во второй раз подряд вылетела из еврокубков на первом для себя этапе отбора.