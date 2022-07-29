Новички на месте. Заря опубликовала заявку на матчи Лиги Конференций

Луганская "Заря" объявила заявку игроков на отборочные матчи Лиги Конференций.

Читайте также Только с одним представителем Украины. Определились все пары третьего раунда квалификации Лиги конференций

В целом, список игроков получился схожим с тем, который Патрик ван Леувен подавал на УПЛ. Сегодняшний новичок Денис Безбородько также оказался на месте.

Заявка "Зари":

Вратари : Сапутин, Жилкин, Мацапура

: Сапутин, Жилкин, Мацапура Защитники : Нагнойный, Имереков, Вантух, Снурницын, Данченко

: Нагнойный, Имереков, Вантух, Снурницын, Данченко Полузащитники : Бражко, Кабаев, Мишнев, Булеца, Хлань, Михайленко, Назарина, Смиян, Батагов

: Бражко, Кабаев, Мишнев, Булеца, Хлань, Михайленко, Назарина, Смиян, Батагов Нападающие: Лунев, Алибеков, Чурко, Кристиан, Алефиренко, Безбородько