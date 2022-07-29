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Новички на месте. Заря опубликовала заявку на матчи Лиги Конференций
Вскоре начало отборочного пути
Фото: ФК Заря
Луганская "Заря" объявила заявку игроков на отборочные матчи Лиги Конференций.
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В целом, список игроков получился схожим с тем, который Патрик ван Леувен подавал на УПЛ. Сегодняшний
Заявка "Зари":
- Вратари: Сапутин, Жилкин, Мацапура
- Защитники: Нагнойный, Имереков, Вантух, Снурницын, Данченко
- Полузащитники: Бражко, Кабаев, Мишнев, Булеца, Хлань, Михайленко, Назарина, Смиян, Батагов
- Нападающие: Лунев, Алибеков, Чурко, Кристиан, Алефиренко, Безбородько
Напомним, что "Заре" в третьем отборочном раунде ЛК встретится с румынским клубом
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Источник:ФК Заря
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