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Новички на месте. Заря опубликовала заявку на матчи Лиги Конференций

Лига конференций
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Вскоре начало отборочного пути

Новички на месте. Заря опубликовала заявку на матчи Лиги Конференций

Фото: ФК Заря

UA-Футбол
Новина українською

Луганская "Заря" объявила заявку игроков на отборочные матчи Лиги Конференций.

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В целом, список игроков получился схожим с тем, который Патрик ван Леувен подавал на УПЛ. Сегодняшний новичок Денис Безбородько также оказался на месте.

Заявка "Зари":

  • Вратари: Сапутин, Жилкин, Мацапура
  • Защитники: Нагнойный, Имереков, Вантух, Снурницын, Данченко
  • Полузащитники: Бражко, Кабаев, Мишнев, Булеца, Хлань, Михайленко, Назарина, Смиян, Батагов
  • Нападающие: Лунев, Алибеков, Чурко, Кристиан, Алефиренко, Безбородько

Напомним, что "Заре" в третьем отборочном раунде ЛК встретится с румынским клубом "Университатя Крайова". Матчи пройдут 4-го и 11-го августа.

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В статье: Заря (Луганск)
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Источник:
ФК Заря

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