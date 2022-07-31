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В списке потенциальных соперников Зари раунда плей-офф ЛК – 16 команд. Накануне жребия он сократится вчетверо
Процедура состоится второго августа
Фото: ФК Заря
Во вторник, второго августа, состоится процедура жеребьевки раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. Поскольку жеребьевка состоится до начала матчей третьего квалификационного раунда, в процедуре примут участие как команды, так и игровые пары команд.
Будет среди участников и представитель Украины. Луганская "Заря" будет проходить в жеребьевке вместе с румынской "Университатя Крайова", с которой сыграет в третьем квалификационном раунде. Благодаря рейтингу "Зари" эта пара попала в посев.
В расширенном списке потенциальных соперников – шестнадцать команд / игровых пар. Все не сеянные участники основного пути, кроме пары "Юргорден" (Швеция) / "Сепси" (Румыния) (из-за географических ограничений).
- "Ницца" (Франтия);
- "Лиллестрем" (Норвегия) / "Антверпен" (Бельгия);
- "Лугано" (Швейцария) / "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль);
- "Пайде" (Эстония) / "Андерлехт" (Бельгия);
- "Фехервар" (Венгрия) / "Петрокуб" (Молдова);
- "Вольфсбергер" (Австрия) / "Гзира" (Мальта);
- "Рига" (Латвия) / "Жил Висенте" (Португалия);
- "Хайдук" (Хорватия) / "Витория Гимарайнш" (Португалия);
- ЦСКА (София, Болгария) / "Сент-Патрикс" (Ирландия);
- "Чукарички" (Сербия) / "Твенте" (Нидерланды);
- АИК (Швеция) / "Шкендия" (Северная Македония);
- "Спартак" (Трнава, Словакия) / "Ракув" (Польша);
- "Вадуц" (Лихтенштейн) / "Коньяспор" (Турция);
- "Викинг" (Норвегия) / "Слайго Роверс" (Ирландия);
- "Виборг" (Дания) / Б36 Торсхавн (Фарерские острова);
- "Хамрун Спартанс" (Мальта) / "Левски" (Болгария).
(Жирным в парах выделены команды с более высоким личным рейтингом)
Отметим, что за день до жеребьевки список будет разделен на три "четверки" и одну "пятерку". То есть, выбор для "Зари" сократится в четыре раза.
Также напомним, что ранее UA-Футбол сообщал о потенциальных соперниках "Днепра-1" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы >>>
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