В списке потенциальных соперников Зари раунда плей-офф ЛК – 16 команд. Накануне жребия он сократится вчетверо

Во вторник, второго августа, состоится процедура жеребьевки раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. Поскольку жеребьевка состоится до начала матчей третьего квалификационного раунда, в процедуре примут участие как команды, так и игровые пары команд.

Будет среди участников и представитель Украины. Луганская "Заря" будет проходить в жеребьевке вместе с румынской "Университатя Крайова", с которой сыграет в третьем квалификационном раунде. Благодаря рейтингу "Зари" эта пара попала в посев.

В расширенном списке потенциальных соперников – шестнадцать команд / игровых пар. Все не сеянные участники основного пути, кроме пары "Юргорден" (Швеция) / "Сепси" (Румыния) (из-за географических ограничений).

"Ницца" (Франтия);

"Лиллестрем" (Норвегия) / "Антверпен" (Бельгия) ;

; "Лугано" (Швейцария) / "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль) ;

; "Пайде" (Эстония) / "Андерлехт" (Бельгия) ;

; "Фехервар" (Венгрия) / "Петрокуб" (Молдова);

/ "Петрокуб" (Молдова); "Вольфсбергер" (Австрия) / "Гзира" (Мальта);

/ "Гзира" (Мальта); "Рига" (Латвия) / "Жил Висенте" (Португалия) ;

; "Хайдук" (Хорватия) / "Витория Гимарайнш" (Португалия) ;

; ЦСКА (София, Болгария) / "Сент-Патрикс" (Ирландия);

/ "Сент-Патрикс" (Ирландия); "Чукарички" (Сербия) / "Твенте" (Нидерланды) ;

; АИК (Швеция) / "Шкендия" (Северная Македония) ;

; "Спартак" (Трнава, Словакия) / "Ракув" (Польша);

/ "Ракув" (Польша); "Вадуц" (Лихтенштейн) / "Коньяспор" (Турция);

/ "Коньяспор" (Турция); "Викинг" (Норвегия) / "Слайго Роверс" (Ирландия);

/ "Слайго Роверс" (Ирландия); "Виборг" (Дания) / Б36 Торсхавн (Фарерские острова);

/ Б36 Торсхавн (Фарерские острова); "Хамрун Спартанс" (Мальта) / "Левски" (Болгария).

(Жирным в парах выделены команды с более высоким личным рейтингом)

Отметим, что за день до жеребьевки список будет разделен на три "четверки" и одну "пятерку". То есть, выбор для "Зари" сократится в четыре раза.

Также напомним, что ранее UA-Футбол сообщал о потенциальных соперниках "Днепра-1" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы >>>