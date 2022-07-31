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В списке потенциальных соперников Зари раунда плей-офф ЛК – 16 команд. Накануне жребия он сократится вчетверо

Лига конференций
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Процедура состоится второго августа

В списке потенциальных соперников Зари раунда плей-офф ЛК – 16 команд. Накануне жребия он сократится вчетверо

Фото: ФК Заря

UA-Футбол
Новина українською

Во вторник, второго августа, состоится процедура жеребьевки раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. Поскольку жеребьевка состоится до начала матчей третьего квалификационного раунда, в процедуре примут участие как команды, так и игровые пары команд.

Будет среди участников и представитель Украины. Луганская "Заря" будет проходить в жеребьевке вместе с румынской "Университатя Крайова", с которой сыграет в третьем квалификационном раунде. Благодаря рейтингу "Зари" эта пара попала в посев.

В расширенном списке потенциальных соперников – шестнадцать команд / игровых пар. Все не сеянные участники основного пути, кроме пары "Юргорден" (Швеция) / "Сепси" (Румыния) (из-за географических ограничений).

  • "Ницца" (Франтия);
  • "Лиллестрем" (Норвегия) / "Антверпен" (Бельгия);
  • "Лугано" (Швейцария) / "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль);
  • "Пайде" (Эстония) / "Андерлехт" (Бельгия);
  • "Фехервар" (Венгрия) / "Петрокуб" (Молдова);
  • "Вольфсбергер" (Австрия) / "Гзира" (Мальта);
  • "Рига" (Латвия) / "Жил Висенте" (Португалия);
  • "Хайдук" (Хорватия) / "Витория Гимарайнш" (Португалия);
  • ЦСКА (София, Болгария) / "Сент-Патрикс" (Ирландия);
  • "Чукарички" (Сербия) / "Твенте" (Нидерланды);
  • АИК (Швеция) / "Шкендия" (Северная Македония);
  • "Спартак" (Трнава, Словакия) / "Ракув" (Польша);
  • "Вадуц" (Лихтенштейн) / "Коньяспор" (Турция);
  • "Викинг" (Норвегия) / "Слайго Роверс" (Ирландия);
  • "Виборг" (Дания) / Б36 Торсхавн (Фарерские острова);
  • "Хамрун Спартанс" (Мальта) / "Левски" (Болгария).

(Жирным в парах выделены команды с более высоким личным рейтингом)

Отметим, что за день до жеребьевки список будет разделен на три "четверки" и одну "пятерку". То есть, выбор для "Зари" сократится в четыре раза.

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В статье: Заря (Луганск) Раунд плей-офф Лига конференций
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