Могут сыграть против Петряка или Кочергина. Определились четыре пары - потенциальные соперники Зари в раунде плей-офф ЛК

В преддверии жеребьевки раунда плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА распределила команды участницы (всего их 44 – 34 на Основном пути и десять – на пути Чемпионов) на мини-группы. Список потенциальных соперников сократился и для пары "Заря" (Украина) / "Университатя Крайова" (Румыния).

Благодаря личному рейтингу "Зари", украинско-румынская пара попала в посев. В раунде плей-офф ее победитель сыграет против одного из победителей пар:

"Лугано" (Швейцария) – "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль);

"Спартак" (Трнава, Словакия) – "Ракув" (Польша);

"Фехервар" (Венгрия) – "Петрокуб" (Молдова);

"Левски" (Болгария) – "Хамрун Спартанс" (Мальта).

Добавим, что за "Фехервар" выступает экс-игрок "Зари" Иван Петряк. Также цвета венгерской команды защищают Артём Шабанов, Евгений Макаренко и Богдан Леднев.

За "Ракув" выступает экс-игрок "Зари" Владислав Кочергин, дважды забивший во втором квалификационном раунде Лиги конференций в ворота "Астаны".

Окончательная жеребьевка, где и определится одна пара, победитель которой сыграет с победителем пары "Заря" / "Университатя", состоится второго августа в 15:00.