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Могут сыграть против Петряка или Кочергина. Определились четыре пары - потенциальные соперники Зари в раунде плей-офф ЛК
Процедура жеребьевки состоится второго августа
Фото: MOL Fehérvár FC
В преддверии жеребьевки раунда плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА распределила команды участницы (всего их 44 – 34 на Основном пути и десять – на пути Чемпионов) на мини-группы. Список потенциальных соперников сократился и для пары "Заря" (Украина) / "Университатя Крайова" (Румыния).
Благодаря личному рейтингу "Зари", украинско-румынская пара попала в посев. В раунде плей-офф ее победитель сыграет против одного из победителей пар:
- "Лугано" (Швейцария) – "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль);
- "Спартак" (Трнава, Словакия) – "Ракув" (Польша);
- "Фехервар" (Венгрия) – "Петрокуб" (Молдова);
- "Левски" (Болгария) – "Хамрун Спартанс" (Мальта).
Добавим, что за "Фехервар" выступает экс-игрок "Зари" Иван Петряк. Также цвета венгерской команды защищают Артём Шабанов, Евгений Макаренко и Богдан Леднев.
За "Ракув" выступает экс-игрок "Зари" Владислав Кочергин, дважды забивший во втором квалификационном раунде Лиги конференций в ворота "Астаны".
Окончательная жеребьевка, где и определится одна пара, победитель которой сыграет с победителем пары "Заря" / "Университатя", состоится второго августа в 15:00.
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