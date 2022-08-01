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Могут сыграть против Петряка или Кочергина. Определились четыре пары - потенциальные соперники Зари в раунде плей-офф ЛК

Лига конференций
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Процедура жеребьевки состоится второго августа

Могут сыграть против Петряка или Кочергина. Определились четыре пары - потенциальные соперники Зари в раунде плей-офф ЛК

Фото: MOL Fehérvár FC

UA-Футбол
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В преддверии жеребьевки раунда плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА распределила команды участницы (всего их 44 – 34 на Основном пути и десять – на пути Чемпионов) на мини-группы. Список потенциальных соперников сократился и для пары "Заря" (Украина) / "Университатя Крайова" (Румыния).

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Благодаря личному рейтингу "Зари", украинско-румынская пара попала в посев. В раунде плей-офф ее победитель сыграет против одного из победителей пар:

  • "Лугано" (Швейцария) – "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль);
  • "Спартак" (Трнава, Словакия) – "Ракув" (Польша);
  • "Фехервар" (Венгрия) – "Петрокуб" (Молдова);
  • "Левски" (Болгария) – "Хамрун Спартанс" (Мальта).

Добавим, что за "Фехервар" выступает экс-игрок "Зари" Иван Петряк. Также цвета венгерской команды защищают Артём Шабанов, Евгений Макаренко и Богдан Леднев.

За "Ракув" выступает экс-игрок "Зари" Владислав Кочергин, дважды забивший во втором квалификационном раунде Лиги конференций в ворота "Астаны".

Окончательная жеребьевка, где и определится одна пара, победитель которой сыграет с победителем пары "Заря" / "Университатя", состоится второго августа в 15:00.

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В статье: Заря (Луганск) Раунд плей-офф Лига конференций
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