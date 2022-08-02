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Сегодня Заря узнает потенциального соперника в раунде плей-офф Лиги Конференций
Вполне рабочий жребий
Getty Images / Global Images Ukraine
Во вторник, 2 августа, в Ньоне в 15:00 состоится жеребьевка раунда плей-офф Лиги Конференций, в котором также может сыграть луганская "Заря", если пройдет румынскую "Университету".
Команды заранее были поделены на группы. Пара "Зари" оказалась в числе сеяных, поэтому луганская команда может избежать противостояния с "Кельном", "Панатинаикосом", "Славией" или "Партизаном".
Вместо этого выпасть может победитель следующих пар:
- "Лугано" (Швейцария) – "Хапоэль Беер-Шева (Израиль)
- "Фехервар" (Венгрия) – "Петрокуб" (Молдова)
- "Спартак" Трнава (Словакия) – "Ракув" (Польша)
- "Левски" София (Болгария) – "Хамрун" (Мальта)
Матчи раунда плей-офф Лиги Конференций запланированы на 18 и 25 августа.
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