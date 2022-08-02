Сегодня Заря узнает потенциального соперника в раунде плей-офф Лиги Конференций

Во вторник, 2 августа, в Ньоне в 15:00 состоится жеребьевка раунда плей-офф Лиги Конференций, в котором также может сыграть луганская "Заря", если пройдет румынскую "Университету".

Команды заранее были поделены на группы. Пара "Зари" оказалась в числе сеяных, поэтому луганская команда может избежать противостояния с "Кельном", "Панатинаикосом", "Славией" или "Партизаном".

Вместо этого выпасть может победитель следующих пар:

"Лугано" (Швейцария) – "Хапоэль Беер-Шева (Израиль)

"Фехервар" (Венгрия) – "Петрокуб" (Молдова)

"Спартак" Трнава (Словакия) – "Ракув" (Польша)

"Левски" София (Болгария) – "Хамрун" (Мальта)

Матчи раунда плей-офф Лиги Конференций запланированы на 18 и 25 августа.