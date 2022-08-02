Жеребьевка Лиги Конференций: Заря узнала потенциального соперника

Во вторник, 2 августа, состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Конференций, в котором может принять участие луганская "Заря". Для этого представителю Украины нужно пройти румынскую "Университатю".

Жребий определил в соперники победителя пары "Лугано" (Швейцария) - "Хапоэль Беер-Шева (Израиль). Первый матч состоится на поле победителя пары "Зари".

Напомним, что "Заря" с "Университатей" сыграет 4 и 11 августа. Матчи раунда плей-офф запланированы на 18 и 25 августа.