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Жеребьевка Лиги Конференций: Заря узнала потенциального соперника

Лига конференций
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Либо швейцарская, либо израильская команды

Жеребьевка Лиги Конференций: Заря узнала потенциального соперника

Фото: УЕФА / Автор неизвестен

Новина українською

Во вторник, 2 августа, состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Конференций, в котором может принять участие луганская "Заря". Для этого представителю Украины нужно пройти румынскую "Университатю".

Жребий определил в соперники победителя пары "Лугано" (Швейцария) - "Хапоэль Беер-Шева (Израиль). Первый матч состоится на поле победителя пары "Зари".

Напомним, что "Заря" с "Университатей" сыграет 4 и 11 августа. Матчи раунда плей-офф запланированы на 18 и 25 августа.

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В статье: Заря (Луганск) Лига конференций
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