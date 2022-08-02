Лига Конференций: все пары раунда плей-офф

Вашему вниманию результаты жеребьевки последнего раунда квалификации Лиги Конференций, состоявшейся во вторник, 2 августа.

Среди всех представителей может быть и украинская команда – если "Заря" победит румынскую "Университету", то сыграет с победителем пары "Лугано" – "Хапоэль" Беер-Шева.

Базовые даты матчей раунда плей-офф Лиги Конференций – 18 и 25 августа.

"Марибор"/ХИК - "Шахтер" Солигорск/ЧФР

- "Шахтер" Солигорск/ЧФР РФШ/"Хибернианс" - "Линфилд"/"Цюрих"

"Викингур"/"Лех" - "Мальме"/"Дюделанж"

"Шэмрок Роверс"/"Шкупи" - "Балкани"/"Клаксвик"

- "Балкани"/"Клаксвик" "Зриньски"/"Тобол" - "Олимпиакос"/"Слован"

"Вест Хэм" - "Виборг"

КуПС/"Янг Бойз" - "Пайде"/"Андерлехт"

"Фенербахче"/"Словацко" - АИК/"Шкендия"

- АИК/"Шкендия" "Мольде"/"Кишварда" - "Вольфсберг"/"Гзира Юнайтед"

"Данди Юнайтед"/"Алкмаар" - "Рига"/"Жил Висенте"

Спартак" Трнава/"Ракув" - "Славия" Прага/"Панатинаикос"

"Вадуц"/"Коньяспор" - "Нефтчи"/"Рапид" Вена

ЦСКА София/"Сент-Патрикс" - "Брондбю"/"Базель"

АПОЕЛ/"Кызыл-Жар" - "Сепси"/"Юргорден"

"Маккаби" Тель-Авив/"Арис" – "Ницца"

"Заря"/"Университатя" - "Лугано"/"Хапоэль" Беэр-Шева

"Брейдаблик"﻿/"Истанбул Башакшехир" - "Лиллестрем"﻿/"Антверпен"

"ДАК-1904"/ФКСБ - "Викинг"/"Слайго Роверс"

АЕК Ларнака/"Партизан" - "Левски"/"Хамрун Спартанс"

- "Левски"/"Хамрун Спартанс" "Фиорентина" - "Твенте"/"Чукарички"

"Вильяреал" - "Хайдук"/"Гимарайнш"

"Кельн" - "Фехервар"/"Петрокуб"

Жирным шрифтом выделены пары, из которых в противостояние попадает проигравшая команда