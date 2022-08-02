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Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига Конференций: все пары раунда плей-офф

Лига конференций
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Лига Конференций: все пары раунда плей-офф

Фото: uefa.com

Новина українською

Вашему вниманию результаты жеребьевки последнего раунда квалификации Лиги Конференций, состоявшейся во вторник, 2 августа.

Среди всех представителей может быть и украинская команда – если "Заря" победит румынскую "Университету", то сыграет с победителем пары "Лугано" – "Хапоэль" Беер-Шева.

Базовые даты матчей раунда плей-офф Лиги Конференций – 18 и 25 августа.

  • "Марибор"/ХИК - "Шахтер" Солигорск/ЧФР
  • РФШ/"Хибернианс" - "Линфилд"/"Цюрих"
  • "Викингур"/"Лех" - "Мальме"/"Дюделанж"
  • "Шэмрок Роверс"/"Шкупи" - "Балкани"/"Клаксвик"
  • "Зриньски"/"Тобол" - "Олимпиакос"/"Слован"
  • "Вест Хэм" - "Виборг"
  • КуПС/"Янг Бойз" - "Пайде"/"Андерлехт"
  • "Фенербахче"/"Словацко" - АИК/"Шкендия"
  • "Мольде"/"Кишварда" - "Вольфсберг"/"Гзира Юнайтед"
  • "Данди Юнайтед"/"Алкмаар" - "Рига"/"Жил Висенте"
  • Спартак" Трнава/"Ракув" - "Славия" Прага/"Панатинаикос"
  • "Вадуц"/"Коньяспор" - "Нефтчи"/"Рапид" Вена
  • ЦСКА София/"Сент-Патрикс" - "Брондбю"/"Базель"
  • АПОЕЛ/"Кызыл-Жар" - "Сепси"/"Юргорден"
  • "Маккаби" Тель-Авив/"Арис" – "Ницца"
  • "Заря"/"Университатя" - "Лугано"/"Хапоэль" Беэр-Шева
  • "Брейдаблик"﻿/"Истанбул Башакшехир" - "Лиллестрем"﻿/"Антверпен"
  • "ДАК-1904"/ФКСБ - "Викинг"/"Слайго Роверс"
  • АЕК Ларнака/"Партизан" - "Левски"/"Хамрун Спартанс"
  • "Фиорентина" - "Твенте"/"Чукарички"
  • "Вильяреал" - "Хайдук"/"Гимарайнш"
  • "Кельн" - "Фехервар"/"Петрокуб"

Жирным шрифтом выделены пары, из которых в противостояние попадает проигравшая команда

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В статье: Лига конференций
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