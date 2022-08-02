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Лига Конференций: все пары раунда плей-офф
Фото: uefa.com
Вашему вниманию результаты жеребьевки последнего раунда квалификации Лиги Конференций, состоявшейся во вторник, 2 августа.
Среди всех представителей может быть и украинская команда – если "Заря" победит румынскую "Университету", то сыграет с победителем пары "Лугано" – "Хапоэль" Беер-Шева.
Базовые даты матчей раунда плей-офф Лиги Конференций – 18 и 25 августа.
- "Марибор"/ХИК - "Шахтер" Солигорск/ЧФР
- РФШ/"Хибернианс" - "Линфилд"/"Цюрих"
- "Викингур"/"Лех" - "Мальме"/"Дюделанж"
- "Шэмрок Роверс"/"Шкупи" - "Балкани"/"Клаксвик"
- "Зриньски"/"Тобол" - "Олимпиакос"/"Слован"
- "Вест Хэм" - "Виборг"
- КуПС/"Янг Бойз" - "Пайде"/"Андерлехт"
- "Фенербахче"/"Словацко" - АИК/"Шкендия"
- "Мольде"/"Кишварда" - "Вольфсберг"/"Гзира Юнайтед"
- "Данди Юнайтед"/"Алкмаар" - "Рига"/"Жил Висенте"
- Спартак" Трнава/"Ракув" - "Славия" Прага/"Панатинаикос"
- "Вадуц"/"Коньяспор" - "Нефтчи"/"Рапид" Вена
- ЦСКА София/"Сент-Патрикс" - "Брондбю"/"Базель"
- АПОЕЛ/"Кызыл-Жар" - "Сепси"/"Юргорден"
- "Маккаби" Тель-Авив/"Арис" – "Ницца"
- "Заря"/"Университатя" - "Лугано"/"Хапоэль" Беэр-Шева
- "Брейдаблик"/"Истанбул Башакшехир" - "Лиллестрем"/"Антверпен"
- "ДАК-1904"/ФКСБ - "Викинг"/"Слайго Роверс"
- АЕК Ларнака/"Партизан" - "Левски"/"Хамрун Спартанс"
- "Фиорентина" - "Твенте"/"Чукарички"
- "Вильяреал" - "Хайдук"/"Гимарайнш"
- "Кельн" - "Фехервар"/"Петрокуб"
Жирным шрифтом выделены пары, из которых в противостояние попадает проигравшая команда
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