Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря - Университатя: где и когда смотреть матч квалификации Лиги Конференций
Лугачане врываются в схватку
Фото: ФК Заря
На прошлой неделе свой короткий еврокубковый путь в сезоне 2022/23 завершила полтавская "Ворскла". Но "свято место пусто не бывает", а потому на место "зелено-белых" (формально) заступает луганская "Заря". Опытный украинский боец готов также начать сражаться за группу Лиги Конференций, правда начиная с третьего отборочного раунда.
Соперник коллектива ван Леувена - румынская "Университатя". Не самый громкий по имени оппонент, однако недооценивать его явно не стоит. Как минимум из-за того, что "Заря" свой последний официальный матч проводила еще в конце 2021-го года. А это большой простой.
Смотрите матч третьего квалификационного раунда Лиги Конференций в четверг, четвертого августа. Начало игры в 20:30. В Украине матч показывает телеканал "2+2" с задержкой в 15 минутой.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Заря" - "Университатя"
Популярное сейчас
- Динамо - Штурм. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 03.08.2022
- Коваленко возвращается, Динамо торгует новичка, очередная беда Супряги. Главные новости за 2 августа
- Отбор ЛЧ. Доминантная Бенфика и провал финалиста ЛЕ
- Могут сыграть против Петряка или Кочергина. Определились четыре пары - потенциальные соперники Зари в раунде плей-офф ЛК
- Красотка дня. Звезда клипов Вельбоя - новая ведущая клубных соцсетей Металлиста 1925
- Квіти мінних зон. Океан Эльзы выпустили новый клип про войну в Украине. ВИДЕО
Новости по теме
- 14:03 Зарубежные Известно, какие каналы будут транслировать матчи между Динамо и Штурмом в Лиге Чемпионов
- 13:48 Зарубежные Могут сыграть против Петряка или Кочергина. Определились четыре пары - потенциальные соперники Зари в раунде плей-офф ЛК
- 10:22 Зарубежные Еврокубки с участием Динамо и Зари, старт трех ТОП-чемпионатов. Расписание футбола на неделю