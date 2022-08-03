Заря - Университатя: где и когда смотреть матч квалификации Лиги Конференций

На прошлой неделе свой короткий еврокубковый путь в сезоне 2022/23 завершила полтавская "Ворскла". Но "свято место пусто не бывает", а потому на место "зелено-белых" (формально) заступает луганская "Заря". Опытный украинский боец готов также начать сражаться за группу Лиги Конференций, правда начиная с третьего отборочного раунда.

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Соперник коллектива ван Леувена - румынская "Университатя". Не самый громкий по имени оппонент, однако недооценивать его явно не стоит. Как минимум из-за того, что "Заря" свой последний официальный матч проводила еще в конце 2021-го года. А это большой простой.

Смотрите матч третьего квалификационного раунда Лиги Конференций в четверг, четвертого августа. Начало игры в 20:30. В Украине матч показывает телеканал "2+2" с задержкой в 15 минутой.