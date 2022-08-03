  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Заря - Университатя: где и когда смотреть матч квалификации Лиги Конференций
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заря - Университатя: где и когда смотреть матч квалификации Лиги Конференций

Лига конференций
(1 голосов)

Лугачане врываются в схватку

Заря - Университатя: где и когда смотреть матч квалификации Лиги Конференций

Фото: ФК Заря

UA-Футбол
Новина українською

На прошлой неделе свой короткий еврокубковый путь в сезоне 2022/23 завершила полтавская "Ворскла". Но "свято место пусто не бывает", а потому на место "зелено-белых" (формально) заступает луганская "Заря". Опытный украинский боец готов также начать сражаться за группу Лиги Конференций, правда начиная с третьего отборочного раунда.

Читайте такжеНовички на месте. Заря опубликовала заявку на матчи Лиги Конференций

Соперник коллектива ван Леувена - румынская "Университатя". Не самый громкий по имени оппонент, однако недооценивать его явно не стоит. Как минимум из-за того, что "Заря" свой последний официальный матч проводила еще в конце 2021-го года. А это большой простой.

Смотрите матч третьего квалификационного раунда Лиги Конференций в четверг, четвертого августа. Начало игры в 20:30. В Украине матч показывает телеканал "2+2" с задержкой в 15 минутой.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Заря" - "Университатя" на UA-Футбол>>

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Университатя(Румыния)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде