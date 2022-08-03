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ЛК. Старт сезона для Зари и шансы для Днепра-1 не быть в четвертой корзине при вылете из Лиги Европы

Лига конференций
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Анонс первых матчей третьего квалификационного раунда

ЛК. Старт сезона для Зари и шансы для Днепра-1 не быть в четвертой корзине при вылете из Лиги Европы

Фото - uefa.com / Автор невідомий

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Третий квалификационный раунд Лиги конференций – это 64 команды, разделенные на 32 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча без правила выездного гола. Победители пройдут в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций, проигравшие по сумме двух матчей попрощаются с еврокубками.

Украина уже потеряла одного представителя в Лиге конференций, но стартует другой. Для "Зари" это будет старт не только в еврокубках, но и в сезоне в целом. Соперник – не именитый и не статусный, однако и состояние "Зари" вызывает вопросы. Поэтому букмекеры и эксперты отводят примерно равным шансам на успех обеим командам.

04.08.2022

  • "Заря" (Украина) 20:30 "Университатя Крайова" (Румыния)

Это будет только первый шаг по пути к группе. Если "Заря" пройдет третий круг отбора, то в раунде плей-офф сыграет с победителем пары "Лугано" (Швейцария) – "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль).

04.08.2022

  • "Лугано" (Швейцария) 21:00 "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль).

Этот матч вызывает двойной интерес, ведь кроме потенциального соперника "Зари", здесь еще и борьба нашего конкурента в Таблице коэффициентов. Помимо "Лугано", Швейцария представлена ​​еще двумя участниками. Также – множество поединков с участием других стран, посягающих на наши позиции или пытающихся оторваться от Украины в рейтинге Ассоциаций (Сербия, Норвегия, Чехия, Хорватия, Дания, Греция) (выгодны победы команд, которые выделены жирным).

03.08.2022

  • "Виборг" (Дания) 20:00 Б36 Торсхавн (Фарерские острова).

04.08.2022

  • КуПС (Финляндия) 19:00 "Янг Бойз" (Швейцария);
  • "Лиллестрем" (Норвегия) 20:00 "Антверпен" (Бельгия);
  • "Викинг" (Норвегия) 20:00 "Слайго Роверс" (Ирландия);
  • "Мольде" (Норвегия) 20:00 "Кишварда" (Венгрия);
  • "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) 20:00 "Арис" (Греция);
  • "Чукарички" (Сербия) 21:00 "Твенте" (Нидерланды);
  • "Хайдук" (Хорватия) 22:00 "Витория Гимарайнш" (Португалия).

В двух матчах соревнуются представители сразу двух конкурентов Украины в Таблице коэффициентов:

  • "Славия" (Прага, Чехия) 20:00 "Панатинайкос" (Греция);
  • "Брондбю" (Дания) 21:30 "Базель" (Швейцария).

Есть смысл болеть против "Базеля" и "Славии", которые могут помешать перспективам "Зари" относительно второй корзины Лиги конференций. Кроме них, "Мольде" и "Янг Бойза", о матчах которых уже говорилось, также выгоден не проход еще четырех команд, имеющих более высокий личный рейтинг – АЗ, "Башакшехир", ЧФР Клуж и "Маккаби" (Тель-Авив). Последний, правда, играет против греков, поэтому важнее не дать конкуренту очки к Таблице коэффициентов.

  • "Шахтер" (Солигорск, беларусь) 20:00 ЧФР Клуж (Румыния);
  • "Брейдаблик" (Исландия) 21:45 "Башакшехир" (Турция);
  • "Данди Юнайтед" (Шотландия) 22:00 АЗ (Нидерланды).

На этом этапе отбора есть шестнадцать пар, результаты которых могут повлиять на корзину "Днепра-1" при жеребьевке группового этапа (днепряне окажутся здесь, если вылетят из раунда плей-офф Лиги Европы). Из тех шестнадцати пар семь создают конфликт интересов или дублируют интересы относительно основной борьбы за коэффициенты. Остается девять (выгодны победы команд, которые выделены жирным):

03.08.2022

  • "Вольфсбергер" (Австрия) 20:30 "Гзира" (Мальта).

04.08.2022

  • "Спартак" (Трнава, Словакия) 19:30 "Ракув" (Польша);
  • "Пайде" (Эстония) 19:30 "Андерлехт" (Бельгия);
  • АПОЭЛ (Кипр) 20:00 "Кызылжар" (Казахстан);
  • АИК (Швеция) 20:00 "Шкендия" (Северная Македония);
  • ЦСКА (София, Болгария) 20:00 "Сент-Патрикс" (Ирландия);
  • "Вадуц" (Лихтенштейн) 21:00 "Коньяспор" (Турция);
  • "Фехервар" (Венгрия) 21:30 "Петрокуб" (Молдова);
  • "Зрински" (Босния и Герцеговина) 22:00 "Тобол" (Казахстан).

Остальные матчи:

03.08.2022

  • "Рига" (Латвия) 20:00 "Жил Висенте" (Португалия);
  • ДАК (Словакия) 21:30 FCSB (Румыния).

04.08.2022

  • РФШ (Латвия) 19:00 "Хайбернианс" (Мальта);
  • "Нефтчи" (Азербайджан) 20:00 "Рапид" (Вена, Австрия);
  • "Хамрун Спартанс" (Мальта) 20:00 "Левски" (Болгария);
  • "Балкани" (Косово) 21:00 КИ Клаксвик (Фарерские острова);
  • "Сепси" (Румыния) 21:00 "Юргорден" (Швеция);
  • "Викингур" (Исландия) 21:00 "Лех" (Польша).

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В статье: Заря (Луганск) Третий квалификационный раунд Лига конференций
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