ЛК. Старт сезона для Зари и шансы для Днепра-1 не быть в четвертой корзине при вылете из Лиги Европы

Третий квалификационный раунд Лиги конференций – это 64 команды, разделенные на 32 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча без правила выездного гола. Победители пройдут в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций, проигравшие по сумме двух матчей попрощаются с еврокубками.

Украина уже потеряла одного представителя в Лиге конференций, но стартует другой. Для "Зари" это будет старт не только в еврокубках, но и в сезоне в целом. Соперник – не именитый и не статусный, однако и состояние "Зари" вызывает вопросы. Поэтому букмекеры и эксперты отводят примерно равным шансам на успех обеим командам.

04.08.2022

"Заря" (Украина) 20:30 "Университатя Крайова" (Румыния)

Это будет только первый шаг по пути к группе. Если "Заря" пройдет третий круг отбора, то в раунде плей-офф сыграет с победителем пары "Лугано" (Швейцария) – "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль).

04.08.2022

"Лугано" (Швейцария) 21:00 "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль).

Этот матч вызывает двойной интерес, ведь кроме потенциального соперника "Зари", здесь еще и борьба нашего конкурента в Таблице коэффициентов. Помимо "Лугано", Швейцария представлена ​​еще двумя участниками. Также – множество поединков с участием других стран, посягающих на наши позиции или пытающихся оторваться от Украины в рейтинге Ассоциаций (Сербия, Норвегия, Чехия, Хорватия, Дания, Греция) (выгодны победы команд, которые выделены жирным).

03.08.2022

"Виборг" (Дания) 20:00 Б36 Торсхавн (Фарерские острова).

04.08.2022

КуПС (Финляндия) 19:00 "Янг Бойз" (Швейцария);

"Янг Бойз" (Швейцария); "Лиллестрем" (Норвегия) 20:00 "Антверпен" (Бельгия) ;

; "Викинг" (Норвегия) 20:00 "Слайго Роверс" (Ирландия) ;

; "Мольде" (Норвегия) 20:00 "Кишварда" (Венгрия) ;

; "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) 20:00 "Арис" (Греция);

"Арис" (Греция); "Чукарички" (Сербия) 21:00 "Твенте" (Нидерланды) ;

; "Хайдук" (Хорватия) 22:00 "Витория Гимарайнш" (Португалия).

В двух матчах соревнуются представители сразу двух конкурентов Украины в Таблице коэффициентов:

"Славия" (Прага, Чехия) 20:00 " Панатинайкос" (Греция) ;

" ; "Брондбю" (Дания) 21:30 "Базель" (Швейцария).

Есть смысл болеть против "Базеля" и "Славии", которые могут помешать перспективам "Зари" относительно второй корзины Лиги конференций. Кроме них, "Мольде" и "Янг Бойза", о матчах которых уже говорилось, также выгоден не проход еще четырех команд, имеющих более высокий личный рейтинг – АЗ, "Башакшехир", ЧФР Клуж и "Маккаби" (Тель-Авив). Последний, правда, играет против греков, поэтому важнее не дать конкуренту очки к Таблице коэффициентов.

"Шахтер" (Солигорск, беларусь) 20:00 ЧФР Клуж (Румыния);

ЧФР Клуж (Румыния); "Брейдаблик" (Исландия) 21:45 "Башакшехир" (Турция);

"Башакшехир" (Турция); "Данди Юнайтед" (Шотландия) 22:00 АЗ (Нидерланды).

На этом этапе отбора есть шестнадцать пар, результаты которых могут повлиять на корзину "Днепра-1" при жеребьевке группового этапа (днепряне окажутся здесь, если вылетят из раунда плей-офф Лиги Европы). Из тех шестнадцати пар семь создают конфликт интересов или дублируют интересы относительно основной борьбы за коэффициенты. Остается девять (выгодны победы команд, которые выделены жирным):

03.08.2022

"Вольфсбергер" (Австрия) 20:30 "Гзира" (Мальта).

04.08.2022

"Спартак" (Трнава, Словакия) 19:30 "Ракув" (Польша) ;

; "Пайде" (Эстония) 19:30 "Андерлехт" (Бельгия);

"Андерлехт" (Бельгия); АПОЭЛ (Кипр) 20:00 "Кызылжар" (Казахстан) ;

; АИК (Швеция) 20:00 "Шкендия" (Северная Македония);

"Шкендия" (Северная Македония); ЦСКА (София, Болгария) 20:00 "Сент-Патрикс" (Ирландия) ;

; "Вадуц" (Лихтенштейн) 21:00 "Коньяспор" (Турция) ;

; "Фехервар" (Венгрия) 21:30 "Петрокуб" (Молдова) ;

; "Зрински" (Босния и Герцеговина) 22:00 "Тобол" (Казахстан).

Остальные матчи:

03.08.2022

"Рига" (Латвия) 20:00 "Жил Висенте" (Португалия);

"Жил Висенте" (Португалия); ДАК (Словакия) 21:30 FCSB (Румыния).

04.08.2022