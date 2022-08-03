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ЛК. Старт сезона для Зари и шансы для Днепра-1 не быть в четвертой корзине при вылете из Лиги Европы
Анонс первых матчей третьего квалификационного раунда
Фото - uefa.com / Автор невідомий
Третий квалификационный раунд Лиги конференций – это 64 команды, разделенные на 32 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча без правила выездного гола. Победители пройдут в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций, проигравшие по сумме двух матчей попрощаются с еврокубками.
Украина уже потеряла одного представителя в Лиге конференций, но стартует другой. Для "Зари" это будет старт не только в еврокубках, но и в сезоне в целом. Соперник – не именитый и не статусный, однако и состояние "Зари" вызывает вопросы. Поэтому букмекеры и эксперты отводят примерно равным шансам на успех обеим командам.
04.08.2022
- "Заря" (Украина) 20:30 "Университатя Крайова" (Румыния)
Это будет только первый шаг по пути к группе. Если "Заря" пройдет третий круг отбора, то в раунде плей-офф сыграет с победителем пары "Лугано" (Швейцария) – "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль).
04.08.2022
- "Лугано" (Швейцария) 21:00 "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль).
Этот матч вызывает двойной интерес, ведь кроме потенциального соперника "Зари", здесь еще и борьба нашего конкурента в Таблице коэффициентов. Помимо "Лугано", Швейцария представлена еще двумя участниками. Также – множество поединков с участием других стран, посягающих на наши позиции или пытающихся оторваться от Украины в рейтинге Ассоциаций (Сербия, Норвегия, Чехия, Хорватия, Дания, Греция) (выгодны победы команд, которые выделены жирным).
03.08.2022
- "Виборг" (Дания) 20:00 Б36 Торсхавн (Фарерские острова).
04.08.2022
- КуПС (Финляндия) 19:00 "Янг Бойз" (Швейцария);
- "Лиллестрем" (Норвегия) 20:00 "Антверпен" (Бельгия);
- "Викинг" (Норвегия) 20:00 "Слайго Роверс" (Ирландия);
- "Мольде" (Норвегия) 20:00 "Кишварда" (Венгрия);
- "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) 20:00 "Арис" (Греция);
- "Чукарички" (Сербия) 21:00 "Твенте" (Нидерланды);
- "Хайдук" (Хорватия) 22:00 "Витория Гимарайнш" (Португалия).
В двух матчах соревнуются представители сразу двух конкурентов Украины в Таблице коэффициентов:
- "Славия" (Прага, Чехия) 20:00 "Панатинайкос" (Греция);
- "Брондбю" (Дания) 21:30 "Базель" (Швейцария).
Есть смысл болеть против "Базеля" и "Славии", которые могут помешать перспективам "Зари" относительно второй корзины Лиги конференций. Кроме них, "Мольде" и "Янг Бойза", о матчах которых уже говорилось, также выгоден не проход еще четырех команд, имеющих более высокий личный рейтинг – АЗ, "Башакшехир", ЧФР Клуж и "Маккаби" (Тель-Авив). Последний, правда, играет против греков, поэтому важнее не дать конкуренту очки к Таблице коэффициентов.
- "Шахтер" (Солигорск, беларусь) 20:00 ЧФР Клуж (Румыния);
- "Брейдаблик" (Исландия) 21:45 "Башакшехир" (Турция);
- "Данди Юнайтед" (Шотландия) 22:00 АЗ (Нидерланды).
На этом этапе отбора есть шестнадцать пар, результаты которых могут повлиять на корзину "Днепра-1" при жеребьевке группового этапа (днепряне окажутся здесь, если вылетят из раунда плей-офф Лиги Европы). Из тех шестнадцати пар семь создают конфликт интересов или дублируют интересы относительно основной борьбы за коэффициенты. Остается девять (выгодны победы команд, которые выделены жирным):
03.08.2022
- "Вольфсбергер" (Австрия) 20:30 "Гзира" (Мальта).
04.08.2022
- "Спартак" (Трнава, Словакия) 19:30 "Ракув" (Польша);
- "Пайде" (Эстония) 19:30 "Андерлехт" (Бельгия);
- АПОЭЛ (Кипр) 20:00 "Кызылжар" (Казахстан);
- АИК (Швеция) 20:00 "Шкендия" (Северная Македония);
- ЦСКА (София, Болгария) 20:00 "Сент-Патрикс" (Ирландия);
- "Вадуц" (Лихтенштейн) 21:00 "Коньяспор" (Турция);
- "Фехервар" (Венгрия) 21:30 "Петрокуб" (Молдова);
- "Зрински" (Босния и Герцеговина) 22:00 "Тобол" (Казахстан).
03.08.2022
- "Рига" (Латвия) 20:00 "Жил Висенте" (Португалия);
- ДАК (Словакия) 21:30 FCSB (Румыния).
04.08.2022
- РФШ (Латвия) 19:00 "Хайбернианс" (Мальта);
- "Нефтчи" (Азербайджан) 20:00 "Рапид" (Вена, Австрия);
- "Хамрун Спартанс" (Мальта) 20:00 "Левски" (Болгария);
- "Балкани" (Косово) 21:00 КИ Клаксвик (Фарерские острова);
- "Сепси" (Румыния) 21:00 "Юргорден" (Швеция);
- "Викингур" (Исландия) 21:00 "Лех" (Польша).
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