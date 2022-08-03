Наставник Зари: Есть желание, чтобы футболисты могли жить с семьями в мире в своей стране

Наставник "Зари" Патрик ван Леувен пообщался с журналистами в преддверии завтрашней игры против румынского клуба "Университатя".

"Мы давно готовились к этой игре и завтра будет наш первый официальный матч в таком составе.

– Вы некоторое время работали в тренерском штабе донецкого "Шахтера" под руководством Мирчи Луческу. Спрашивали ли Вы что-нибудь о "Заре" у него?

– Нет, с ним я не консультировался, потому что он занят подготовкой со своей командой. Я думаю, что сам смогу найти подход к своим новоиспеченным игрокам.

– Что Вы знаете о румынском футболе в целом и именно о Вашем завтрашнем сопернике?

– Мы посмотрели несколько их последних игр, поэтому я считаю, что работа проделана и полностью команда готова к завтрашнему противостоянию. Знаем, что они играют комбинационный, атакующий и тактический футбол. Это будет первый матч для "Зари" после долгого перерыва, мы хотим показать себя как можно лучше, сразиться за положительный результат и выступать только в пользу нашей страны.

– Почему решили присоединиться к футбольному клубу "Заря" в такое тяжелое время?

– Я уже работал в Украине, поэтому знаю футбол страны. Здесь много перспективных футболистов, заслуживающих место в стартовом составе. В Украине идет война и это негативно сказалось на футболе, но "Заря" участвует в еврокубках и было принято решение в пользу развития и есть желание помочь, чтобы не только футболисты играли, но и имели возможность жить со своими семьями в мире своей стране.

– У Вас в команде много молодых игроков, среди которых только один иностранец, бразилец Кристиан. Не составит ли это трудностей для хорошей игры в еврокубках?

– Возраст игроков не может быть решающим критерием, чтобы говорить о квалификационном уровне команды. У нас очень талантливая молодежь, которая горит желанием играть и если брать футбольную тематику, то такой состав имеет преимущество, потому что молодые игроки прибавляют темп и эмоции на тренировке. Если рассматривать последний месяц нашей работы, то команда только добавляет и молодой состав не является проблемой для нас", – заявил ван Леувен.